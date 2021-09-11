Делегация Мурманской области ознакомилась с новыми моделями общественного транспорта

Делегация Мурманской области во главе с министром транспорта и дорожного хозяйства региона Артёмом Гришиным посетила самую крупную в России и Восточной Европе выставку коммерческих автомобилей «COMTRANS». В состав делегации вошли представители транспортных организаций области.

Северян интересовали новые, а также перспективные образцы пассажирского транспорта. Министр осмотрел представленные на выставке модели автобусов и троллейбусов, а также ознакомился с производственными планами и перспективными разработками по вопросам повышения комфорта подвижного состава в рамках прямого общения с производителями транспорта.

Участие в подобных мероприятиях, а также прямая связь с ведущими игроками на рынке пассажирского транспорта наряду с тестовой эксплуатацией техники в условиях Мурманской области позволит перевозчикам области лучше ориентироваться в вопросах предстоящего обновления подвижного состава, подбирать наиболее привлекательные образцы техники и, как следствие, повышать качество и комфорт предоставляемых населению транспортных услуг, сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства.