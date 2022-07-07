Делегация Мурманской области под руководством губернатора Андрея Чибиса участвует в «Российской креативной неделе»

Ключевое федеральное событие в сфере креативных индустрий проходит с 7 по 10 июля в Москве. Эксперты и специалисты со всей страны будут обмениваться опытом, искать решения проблем индустрии в условиях экономических и технологических ограничений, эффективные пути трансформации и ключевые точки роста для отечественных творческих индустрий.

Форум только стартовал, но уже есть первые итоги - наш регион подписал соглашение о сотрудничестве с Центром поддержки молодёжных творческих инициатив!

«Мурманская область держит курс на поддержку и развитие креативных проектов и идей северян. Так, уже выдаем гранты на современное искусство, кинорибейты, запускаем новые творческие площадки. Теперь делаем ещё один шаг на этом пути», - отметил глава региона.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457262182%2Fwall-139605315_19226