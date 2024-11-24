Делегация Мурманской области посетила инновационные объекты Минска

23 ноября делегация Мурманской области продолжила работу в Минске и посетила ряд важных промышленных и торговых объектов. Первый заместитель председателя Мингорисполкома Надежда Лазаревич представила делегации инновационные объекты Минска, рассказала о принципах работы, льготах для бизнеса, потенциале к сотрудничеству.

Делегация посетила Минский мотовелозавод, который является одним из крупнейших производителей мотоциклов и велосипедов на территории СНГ и Минский городской технопарк.

«Минский городской технопарк – яркий пример успешной ревитализации промышленной территории. Мы ознакомились с этапами создания подобного парка, правилами администрирования, действующими льготными условиями для резидентов. Технопарк направлен на развитие малого и среднего бизнеса, а это направление приоритетной для нас», – отметила заместитель губернатора Мурманской области – министр развития Арктики и экономики Мурманской области Светлана Панфилова.

Делегация повторно посетила индустриальный парк «Великий камень», чтобы детально посмотреть на авиационные технологии, разрабатываемые там и широко применяемые в различных сферах.

«Мы ознакомились с технологиями создания беспилотных и сверхлегких пилотируемых комплексов. Такие модели применяются в авиалесоохране, в различных видах мониторинге, в геодезии и других сферах. Эти технологии могут быть использованы в наших широтах. По возвращении домой посмотрим с отраслевыми коллегами на предмет применения для выполнения поставленных перед нами задач», – добавила Светлана Панфилова.

Завершающим объектом программы стал новый торговый центр «Першы Нацыянальны гандлёвы дом», в котором представлены товары белорусских производителей.

«Белорусской стороне важно продвигать своих производителей, в том числе в наш регион и продавать товары на территории Мурманской области. Посмотрим, сможем ли мы предоставить условия для белорусских предпринимателей в части торговых площадей, чтобы было экономически целесообразно открывать такие магазины у нас», – заключила Светлана Панфилова.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/