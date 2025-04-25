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Мурманская область. Арктика (16+)25.04.25 19:35

Делегация Мурманской области представила на форуме в Москве план «На Севере — жить!»

Делегация Мурманской области приняла участие в работе завершающего третьего дня II Всероссийского муниципального форума «Малая Родина — сила России».

На панельной дискуссии «Муниципалитеты БРИКС. Городской туризм» глава Мурманска Юрий Сердечкин отметил, что развитие туристической инфраструктуры, включая строительство нового терминала аэропорта Мурманск, благоустройство городских пространств и создание новых точек притяжения, уже приносят региону заметный рост турпотока и делают Мурманск настоящей столицей Арктики. «Современные стандарты качества жизни требуют кардинальных изменений в инфраструктуре, жилье, транспорте и общественных пространствах», — одна из основных тем, озвученных в рамках обсуждения проблематики каждого региона страны.

В рамках форума обсуждались ключевые для всей страны вопросы — интеграция ветеранов Специальной военной операции в сферу государственного и муниципального управления, поддержка семьи, демография, развитие малых городов, цифровизация, кооперация власти и модернизация ЖКХ.

Все эти направления уже нашли отражение в рамках стратегического плана «На Севере — жить!» в каждом муниципальном образовании Мурманской области.

В регионе уже сейчас реализуются масштабные проекты в промышленности и транспорте: развитие транспортного узла, освоение минеральных ресурсов и создание морского порта «Лавна». За шесть лет в регион привлечено около 1,5 трлн рублей инвестиций.

В муниципальных образованиях Мурманской области применяются лучшие практики в различных сферах деятельности органов местного самоуправления.

Некоторые из них были продемонстрированы на панельных дискуссиях форума. Одна из таких практик — «Поддержка участников СВО и членов их семей», была представлена главой города Мончегорска Андреем Рудаковым.

Участие в форуме приняли около 4 тысячи человек из всех регионов страны: представители местного самоуправления, федеральных и региональных органов власти, бизнеса, общественных организаций и эксперты.

Как отмечает Министерство внутренней политики Мурманской области, форум дал новый импульс к развитию муниципальных образований и реализации масштабных региональных и муниципальных проектов, направленных на улучшение качества жизни и создание современной городской среды.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

Комментарии

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VtcnysQ51
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