Делегация Мурманской области представит опыт работы на Всероссийском форуме «Вместе – ради детей!»

«Доступная и качественная помощь» – так звучит главная тема ХIII Всероссийского форума, проводимого в этом году Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Общая география участников охватывает более 70 регионов Российской Федерации.

В 2022 году локацией этого значимого для социальной сферы события стал Кузбасс. Программа включает мероприятия, которые пройдут на площадках в Кемерово, а также онлайн: трансляции будут вестись на интерактивной платформе.

Делегация Мурманской области представит на федеральном уровне кейс технологию «Я – САМ» – комплексную региональную модель, направленную на создание условий для вовлечения несовершеннолетних в социально-значимые роли для обеспечения безопасности ребёнка в различных сферах его жизнедеятельности. Ещё одной темой станет практика «Территория детства без границ», которая включает 22 инклюзивные площадки, объединённые в единый механизм социальной реабилитации детей с тяжёлыми множественными нарушениями развития, комплексной помощи их семьям.

С программой мероприятий можно ознакомиться на сайте регионального Министерства труда и социального развития.