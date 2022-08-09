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Мурманская область. Арктика (16+)09.08.22 11:00

Делегация Мурманской области презентовала регион на туристическом форуме-выставке «Путешествуй!» в Москве

Делегация Мурманской области приняла участие в российском туристическом форуме-выставке «Путешествуй!», который состоялся 4-7 августа в Москве на ВДНХ.

«Мы видим возрастающий интерес у жителей России к арктическим путешествиям, а также заинтересованность бизнеса в сфере индустрии туризма и гостеприимства в реализации совместных проектов на территории Мурманской области. Стенд нашего региона стал самым посещаемым в павильоне №55 на ВДНХ», – отметил заместитель начальника отдела продвижения и маркетинга комитета по туризму Мурманской области Денис Мальцев.

Целью форума-выставки в 2022 году стало продвижение современных форматов путешествий по России, ориентированных на индивидуальных туристов, самостоятельно программирующих свой опыт и впечатления.

На одной площадке были представлены безграничные возможности российских регионов, от известных маршрутов для путешествий до необычных форматов, набирающих популярность: глэмпинг, автотуризм, гастрономические туры и эко-походы, образовательный и медицинский туризм и многое другое. Гости мероприятия смогли посетить мастер-классы, выступления известных тревел-блогеров, выставку туристических маршрутов и курортов в России и за рубежом.

Мурманскую область представили на мероприятии региональные туроператоры, средства размещения, объекты питания, комитет по туризму, Туристский информационный центр и Центр кластерного развития Мурманской области.

Как сообщает региональный комитет по туризму, на полях мероприятия состоялась презентация туристического потенциала Кольского Заполярья «Открой для себя Мурманскую область», которую провёл региональный Туристский информационный центр совместно с туроператорами региона. По итогам презентации состоялся розыгрыш более 10 подарочных сертификатов на путешествия по Кольскому полуострову и проживание в лучших отелях Мурманской области.

Кроме того, регион был представлен в двух тематических сессиях: «Мобильные формы организации туристических услуг и мобильные гастрофестивали – тренд десятилетия» и «Уникальный отдых, не выезжая из страны». Также состоялась презентация арктической кухни «Мобильная арктическая кухня как формат развития туристической инфраструктуры. Арктический ланч-бокс «Для охотников за северным сиянием».

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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