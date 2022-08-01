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Мурманская область. Арктика (16+)01.08.22 10:00

Делегация Мурманской области презентует регион на туристическом форуме-выставке в Москве, для посетителей пройдёт розыгрыш призов

Делегация Мурманской области примет участие в российском туристическом форуме-выставке «Путешествуй!», который состоится 4-7 августа в Москве, 55-й павильон ВДНХ.

Целью форума-выставки является продвижение современных форматов путешествий по России, ориентированных на индивидуальных туристов, самостоятельно программирующих свой опыт и впечатления.

На одной площадке будут представлены безграничные возможности российских регионов, от известных маршрутов для путешествий до необычных форматов, набирающих популярность: глэмпинг, автотуризм, гастрономические туры и эко-походы, образовательный и медицинский туризм и многое другое. Гостей мероприятия ждут мастер-классы, выступления известных тревел-блогеров и выставка туристических маршрутов и курортов в России и за рубежом

Мурманскую область представят на мероприятии региональные туроператоры, владельцы средств размещения гостей, специалисты комитета по туризму, Туристского информационного центра и Центра кластерного развития Мурманской области. Делегация расскажет участникам форума о туристической привлекательности региона, проведут ряд встреч с партнёрами, где обсудят идеи развития отрасли и реализации совместных проектов. Выступят в качестве экспертов деловой и культурной программы.

Посетители стенда Мурманской области смогут принять участие в викторине и выиграть один из 1000 подарков: экскурсии и туры по Мурманской области, ужины в ресторанах Арктической кухни, проживание в лучших отелях региона, оригинальные сувениры. Для участия в розыгрыше необходимо зарегистрироваться по ссылке.

Кроме того, на полях мероприятия 5 августа в 11.30 состоится презентация туристического потенциала Мурманской области в уличном лектории, где можно будет подробно узнать, как подготовиться к путешествию в Мурманскую область, что обязательно следует увидеть и попробовать в регионе. 

А уже на площадке кулинарных мастер-классов 6 августа при поддержке проекта «Гастрономическая карта России» состоится серия мероприятий «Попробуй Россию на вкус», Мурманская область будет представлена в формате «Мобильная арктическая кухня как формат развития туристической инфраструктуры. Арктический ланч-бокс «Для охотников за северным сиянием». Модератором мероприятия выступит Екатерина Мун, основатель Мобильной арктической кухни «Френдшеф», владелец мобильных кафе «Вкус Арктики. Френдшеф» на горнолыжном курорте «Большой Вудъявр», Кировск, сообщает региональный комитет по туризму Мурманской области.

 

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Добрый день А где пакет документов, как записаться на приём? *** Подробности можно узнать по ссылке: https://xn----7sbhwjb3brd.xn--p1ai/news/murmanskaya-oblast-arktika-16/2022/07/06/nachalsya-prie
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