Делегация Мурманской области примет участие в форуме «Арктика – регионы» в Архангельске

Делегация Мурманской области во главе с губернатором Андреем Чибисом примет участие в форуме «Арктика – регионы-2025», который пройдёт в Архангельске. С 31 июля по 1 августа запланированы дискуссии, экспертные сессии, культурная программа.

31 июля в 10.00 глава Мурманской области примет участие в совместном заседании комиссий Государственного Совета Российской Федерации по направлениям «Международная кооперация и экспорт» и «Северный морской путь и Арктика». Ключевая тема – развитие портовой инфраструктуры Российской Арктики для обеспечения функционирования Трансарктического транспортного коридора и увеличения экспортного потенциала регионов. Участие в совместном заседании примут советник Президента РФ, спецпредставитель Президента РФ по международному сотрудничеству в сфере транспорта Игорь Левитин; министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков; спецпредставитель Госкорпорации «Росатом» по вопросам развития Арктики Владимир Панов.

Напомним, по поручению Президента Владимира Путина Андрей Чибис возглавляет профильную арктическую комиссию, в которую входят главы субъектов, представители федеральных органов власти, различных компаний, организаций и институтов.

В этот же день губернатор выступит на пленарном заседании «Международное сотрудничество – партнёрство ради будущего Арктики».

Заместитель губернатора Александра Кондаурова представит Мурманскую область на сессии «Арктический туризм: проектирование и потенциал, новые возможности автотуризма для арктических регионов», а также рабочем совещании по участию арктических регионов в федеральном проекте «Пять морей и озеро Байкал».

Руководитель Центра городского развития Дарья Климова выступит на стратсессии «Кадровый дефицит: проектирование социального пространства для высококвалифицированного специалиста в арктическом регионе» и расскажет про опыт привлечения людей на работу в Мурманскую область.

Генеральный директор Корпорации развития Мурманской области Артём Кукса станет участником сессии «500 лет Северному морскому пути как национальной транспортной магистрали».

Кроме того, 1 августа делегация региона будет работать на воркшопе «Кейсы по привлечению инвестиций в регионы АЗРФ».

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, форум «Арктика – регионы» проводится в третий раз. В этом году его главной темой станет развитие международного сотрудничества и укрепления связей между арктическими регионами, а также стратегические вопросы федерального значения по развитию регионов АЗРФ.

Подробная программа форума – на официальном сайте. https://arcticports.ru/

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/551089/#&gid=1&pid=1