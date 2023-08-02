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Мурманская область. Арктика (16+)02.08.23 16:30

Делегация Мурманской области примет участие в работе Форума регионов России

3-6 октября в Москве состоится 3-й Форум регионов России «Развитие туристской инфраструктуры».

В рамках деловой программы форума запланировано более 30 мероприятий различного формата: пленарная и стратегические сессии, панельные дискуссии, практические семинары, презентации и питчинги инвестиционных проектов. На обсуждение будет вынесено множество тем. Среди них формирование благоприятного делового климата в регионах для качественного и количественного развития туристической инфраструктуры, поддержка частных инвестиций в строительство новых и развитие существующих гостиничных и других туристических объектов, презентации успешных практик реализации инвестиционных проектов различного типа и на различных территориях, создание условий для привлечения зарубежных инвестиций и многое другое.

В 2023 году в рамках ставшего традиционным тематического трека «Академия инвестора» особое внимание будет уделено прикладным вопросам инвестиций в туризме и индустрии гостеприимства. На данной площадке опытные игроки получат приоритетный доступ к презентациям инвестиционных лотов и возможность наладить прямой контакт с партнерами, представителями региональных властей и поставщиками услуг. А для тех, кто только планирует начать инвестировать во внутренний туризм – начинающих или непрофильных инвесторов, в рамках «Академии инвестора» будет организована специализированная «Лаборатория инвестиций», где ведущие эксперты-практики поделятся секретами успешных инвестиций в турбизнес и HoReCa-индустрию, а также ответят на самые актуальные вопросы участников трека.

В 2023 году в рамках форума участникам и гостям мероприятия будет предложена дополнительная программа мероприятий – серия специальных проектов. Среди них Хакатон по управлению туристическими территориями, в котором примут участие порядка 30 управленческих команд туристических проектов и территорий из более чем двух десяткой регионов страны, «Школа девелопера. Туризм и рекреация», представленная серией специализированных мероприятий для девелоперов жилой и коммерческой недвижимости. Также в программу мероприятий войдет Фестиваль туристического кино, в рамках которого покажут новейшие российские киноработы, демонстрирующие разнообразие и самобытность народов и культур регионов страны.

Как сообщает комитет по туризму Мурманской области, к участию приглашены представители всех ключевых ведомств, компаний и организаций – участников реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства»: главы федеральных и региональных органов исполнительной власти и субъектов Российской Федерации, первые лица системообразующих компаний, участвующих в реализации туристических проектов, руководители ведущих отраслевых объединений, институтов развития и банков, частные инвесторы, предприниматели, девелоперы, эксперты в области консалтинга и управления объектами туристической инфраструктуры.

Форум пройдёт в рамках 26-й Международной выставки индустрии гостеприимства «ПИР Экспо» – крупнейшего в России профессионального мероприятия для специалистов индустрии HoReCa.

Подробная информация и программа форума размещены по ссылке

 

Фото: https://gov-murman.ru

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