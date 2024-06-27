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Мурманская область. Арктика (16+)27.06.24 10:00

Делегация Мурманской области принимает участие в международном промышленном форуме «Инженеры будущего-2024»

В Тульской области 24 июня начал свою работу XII Международный промышленный форум «Инженеры будущего». Участие в мероприятиях форума принимает делегация Мурманской области.

От Мурманской области участниками стали педагог дополнительного образования центра «Лапландия» Екатерина Кощиц, инженер-программист кафедры информатики и вычислительной техники Мурманского арктического университета Василий Кулемин, инженер-технолог филиала «35 СРЗ» АО ЦС «Звёздочка» Анастасия Ловыгина, заместитель директора по учебно-воспитательной работе гимназия №7 мурманска Ян Рюмин.

«Для себя я выбрал программу обучения «Инноватика», которая позволит развить надпрофессиональные компетенции (целеполагание, планирование и командная работа), компетенции управления системами, навыки каскадирования целей и делегирования, введение в оптимизацию, управление рисками, развитие компетенции анализ и поиск решений. Надеюсь на плодотворную работу», – поделился Ян Рбмин.

«У меня программа по биотехническим системам в формате кейс-чемпионата. Необходимо разработать и собрать аппарат ИВЛ. Наша команда сразу влилась в работу. Это здорово, что есть возможность подтянуть на практике нового проекта свои знания, связанные со специальностью», – сказал инженер-программист МАУ Василий Кулемин.

За семь дней на площадке «Инженеры будущего – 2024» с тысячей участников пообщаются более 520 спикеров – это руководители крупнейших промышленных предприятий и ведущих технических вузов, представители федеральной и региональной исполнительной и законодательной власти, научных и бизнес-кругов, а также общественные деятели.

Для участников форума подготовлена интересная культурная и спортивная программы, включая посещение исторических памятников, предприятий машиностроительного комплекса, этно-объектов региона.

Как сообщает комитет молодёжной политики Мурманской области, Международный молодёжный промышленный форум «Инженеры будущего» проводится ежегодно для молодых руководителей структурных подразделений промышленных компаний, инженеров и специалистов технической направленности, студентов и аспирантов высших учебных заведений, представителей молодежных общественных организаций. Организаторами выступают Союз машиностроителей России, Лига содействия оборонным предприятиям, правительство Тульской области, Госкорпорация «Ростех», Федеральное агентство по делам молодёжи при поддержке Нацимбио, «Промсвязьбанка», Группы «Россети» и «Новикомбанка».

 

Фото: https://gov-murman.ru

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