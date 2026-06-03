Делегация Мурманской области принимает участие в ПМЭФ-2026

Делегация Мурманской области во главе с губернатором Андреем Чибисом принимает участие в 29-м Петербургском международном экономическом форуме. Он проходит с 3 по 6 июня на площадке КВЦ «Экспофорум» в Санкт-Петербурге.

Треки деловой программы традиционно посвящены вызовам глобальной и российской экономики, развитию технологий, социальным вопросам. Главная тема в этом году – «Прагматичный диалог – путь к стабильному будущему».

Сегодня Андрей Чибис выступит на сессии «Проекты социальной архитектуры. Создание точек роста территорий», начало в 13.30. Губернатор расскажет о реализации народной программы «На Севере – жить!», о том, как изменился регион за последние годы, что сделано для северян и каких результатов удалось достичь. Прямая трансляция сессии будет организована на сайте форума.

Второй день форума, 4 июня, начнётся с делового завтрака Российского Союза промышленников и предпринимателей. Одна из тем повестки – природа и экология. Губернатор расскажет об инфраструктурных проектах и инновационных решениях в этой сфере, использовании уникальных ресурсов Мурманской области и том, как удается сохранить баланс между экономикой, экологией и интересами жителей.

В третий день форума губернатор примет участие в сессиях «Арктика для жизни: создание современной среды в опорных населенных пунктах» и «Развитие регионов и малых территорий: цифровые возможности и качество жизни». Главный акцент на том, как действующие программы и проекты меняют муниципалитеты к лучшему и помогают сделать жизнь северян комфортнее, а инвестиции работают для людей. Еще одна важная тема – роль бизнеса в развитии городов.

5 июня на площадке ПМЭФ состоится заседание комиссии Государственного Совета по направлению «Северный морской путь и Арктика» под председательством Андрея Чибиса. Участие традиционно примут главы арктических регионов, представители власти, бизнеса, общественных и научных организаций. Главная тема – комплексный проект развития Арктики и Трансарктического транспортного коридора.

Кроме ключевых мероприятий деловой программы в графике главы Мурманской области запланирован ряд рабочих встреч. Традиционно будут подписаны соглашения о сотрудничестве с крупными компаниями.

Также на площадках форума будут работать заместитель губернатора Мурманской области Ольга Вовк, заместитель губернатора Мурманской области Александра Кондаурова, заместитель губернатора - министр развития Арктики и экономики Мурманской области Светлана Панфилова. В ходе ПМЭФ делегация Кольского Заполярья продемонстрирует главные преимущества региона и представит успешный опыт реализации стратегических арктических проектов. Главная цель работы – укрепление позиций Мурманской области как основного форпоста России в Арктике и опорной базы Северного морского пути, привлечение инвестиций в создание современной инфраструктуры.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/568864/#&gid=1&pid=1