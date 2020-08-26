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Мурманская область. Арктика (16+)26.08.20 11:00

Делегация Мурманской области принимает участие в проекте «Таланты Арктики. Дети»

24 августа на базе этнографического парка-музея «Этномир» в Калужской области стартовал международный культурно-образовательный проект «Таланты Арктики. Дети». Проект направлен на выявление и поддержку одарённых детей и талантливой молодёжи, проживающих в отдаленных регионах России, развитие их творческих навыков, а также формирование интереса к родному языку и культуре.

Работа лагеря является частью проекта по сохранению традиционной культуры и навыков, в том числе языков коренных народов. При этом также решаются задачи социализации и интеграции детей, формирования у них гражданской идентичности и экологической ответственности.

В делегацию Мурманской области вошли талантливые саамские дети из Мурманска, Ловозера и Ёны. Сопровождает делегацию Виктория Гусева, руководитель детского саамского коллектива города Мурманска «Самь парна», педагог-психолог.

В рамках мероприятия юные северяне представят широкому кругу зрителей культуру и быт коренного малочисленного народа Севера – саамов, проведут мастер-классы по национальным видам спорта, познакомят участников проекта с изделиями народно-прикладного творчества и покажут театрализованную сказку «Куэдэнч» на саамском языке.

Также участников проекта ждут занятия по родному языку, развивающие занятия, интерактивные и мультимедийные обучающие программы, уроки риторики, иностранного языка и географии, изучение культуры и истории народов России, и многое другое.

Как сообщает региональное Министерство внутренней политики, проект реализуется Федеральным агентством по делам национальностей при содействии Ассоциации деятелей культуры по поддержке и развитию талантливой молодежи (Ассоциация «Талантливая молодежь»), Общероссийской общественной организации «Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока», Благотворительного фонда поддержки коренных малочисленных народов Российской Федерации и ПАО «Лукойл.

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