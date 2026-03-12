Делегация Мурманской области принимает участие в работе XI Международной научно-практической конференции, посвящённой развитию Дальнего Востока и Арктики

Вице-спикер регионального парламента Евгений Никора и председатель комитета по транспорту, дорожному хозяйству и информатизации Артур Попов принимают участие в работе научного форума.

На дискуссионных площадках конференции обсуждаются актуальные вопросы устойчивого развития дальневосточных и арктических регионов РФ. В том числе речь идёт о трансформации Северного морского пути в Трансарктический транспортный коридор, об энергетике - как залоге устойчивого развития Дальнего Востока и Арктики, о телекоммуникационном обеспечении, внедрении цифровых технологий и технологий искусственного интеллекта, о реализации мастер-планов развития опорных населённых пунктов Дальнего Востока РФ и Российской Арктики, о развитии минерально-сырьевого сектора.

Евгений Никора выступил в качестве модератора на круглом столе «Передовые технологические, проектные и инженерные решения для Арктики и Дальнего Востока. Отечественные инновации и их внедрение в дальневосточных и арктических регионах». Заместитель председателя Думы представил презентацию и рассказал о научных учреждениях, являющихся основой технологического развития и инноваций в Мурманской области, о новых открытиях и разработках заполярных учёных и об их практическом применении, о планах по развитию научной инфраструктуры в Кольском крае.

- Развитие научно-исследовательского потенциала региона является одним из приоритетных направлений губернаторского стратегического плана «На Севере – жить!», - отметил депутат. - За шесть лет финансирование научной сферы из областного бюджета было увеличено в 53 раза. Так, благодаря системной поддержке региональных властей и развитию партнёрства с промышленными предприятиями, а также по результатам конкурсных отборов только в 2025 году в науку региона привлечено более 1 млрд рублей. Кроме того, в области действуют различные виды поддержки учёных. Это гранты до 3,5 млн рублей на научно-исследовательские разработки; именная стипендия для молодых учёных и аспирантов в размере 20 тысяч рублей; компенсация за аренду жилья в размере 25 тысяч рублей; возможность получить до 1,5 млн рублей на строительство своего дома в рамках программы «Свой дом в Арктике». С 2019 года мерами поддержки охвачено более 700 учёных региона. Активно обновляется инфраструктура научных организаций и университета, развивается научно-образовательная среда. Всё это привело к тому, что в настоящее время Мурманская область занимает 2 место среди регионов Арктической зоны Российской Федерации по численности учёных и 3 место в Северо-Западном федеральном округе, уступая только Санкт-Петербургу и Ленинградской области. По количеству публикаций по арктической тематике учёные Кольского научного центра уступают лишь МГУ и входят в топ-2 процента самых цитируемых учёных мира.

Парламентарий подчеркнул, что заполярные ученые внесли неоценимый вклад в освоение и развитие Мурманской области и всей Арктической зоны Российской Федерации, а впереди у них - новые блестящие перспективы, открытия и исследования.

Организаторами XI Международной научно-практической конференции «Дальний Восток и Арктика: устойчивое развитие» выступают Межрегиональное научно-технологическое, деловое и образовательное партнёрство «Устойчивое развитие Дальнего Востока и Арктики» (МРПА), ООО «Системный Консалтинг» и редакция информационно-аналитического журнала «Региональная энергетика и энергосбережение». Конференция проводится при поддержке Совета Федерации ФС РФ, Государственной Думы ФС РФ и Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Фото (сайт https://arctic.s-kon.ru/): https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/33973/