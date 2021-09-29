Делегация Мурманской области принимает участие в Российской неделе ГЧП

Региональная делегация во главе с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом принимает участие в VIII Инфраструктурном конгрессе «Российская неделя ГЧП», организованном Национальным Центром ГЧП и ВЭБ.РФ.

Российская неделя ГЧП — крупнейшее мероприятие России, посвященное привлечению инвестиций в развитие инфраструктуры. В мероприятии участвуют представители федеральных и региональных органов власти, руководители банков и инфраструктурных компаний, ведущие российские и зарубежные эксперты. Программа конгресса традиционно построена вокруг наиболее актуальных вопросов рынка инфраструктуры и ГЧП.

Андрей Чибис в рамках пленарной сессии «Качественные инвестиции в инфраструктуру будущего» рассказал о проекте «Новый Мурманск».

Проект создания культурно-делового центра «Новый Мурманск» был инициирован губернатором Мурманской области и будет реализован при поддержке правительства региона, Минвостокразвития РФ, ВЭБ.ДВ (бывший Фонд развития Дальнего Востока и Арктики) и Корпорации развития Мурманской области. Для его реализации специалисты КБ Стрелка подготовили стратегию развития (мастер-план) территорий Морского вокзала, Мурманского Судоремонтного завода, железнодорожного вокзала и автовокзала Мурманска.

Трёхдневная программа мероприятия, которая стартовала 28 сентября, традиционно построена вокруг наиболее актуальных вопросов привлечения инвестиций в инфраструктуру. Значительная часть повестки посвящена городскому развитию и реализации проектов ГЧП в социальной сфере – здравоохранении, образовании, туризме и спорте. Также в повестке – развитие транспортной инфраструктуры, реализация проектов в сфере энергетики, ЖКХ и экологии.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, по итогам рейтинга регионов по уровню развития ГЧП-2021 Мурманская область поднялась на 15 позиций, заняв 23 место, а по качеству нормативно-институциональной среды вошла в первую десятку среди субъектов РФ.