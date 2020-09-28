Делегация Мурманской области принимает участие в Российской неделе ГЧП 2020

Делегация Мурманской области принимает участие в VII Инфраструктурном конгрессе «Российская неделя ГЧП». Мероприятие проходит в очном формате с 28 сентября по 1 октября в Москве. Организаторами выступают АНО «Национальный центр ГЧП», Фонд «Росконгресс» при поддержке и активном участии ВЭБ.РФ.

Российская неделя государственно-частного партнерства – крупнейшее мероприятие России, посвященное привлечению инвестиций в развитие инфраструктуры. Среди участников – представители органов власти, руководители банков и инфраструктурных компаний, ведущие российские и зарубежные эксперты.

В составе делегации Мурманской области – и.о. министра инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области Андрей Варич; министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона Дмитрий Латышев; начальник отдела инвестиций министерства инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области Наталья Полуянова; генеральный директор АО «Корпорация развития Мурманской области» Светлана Панфилова; заместитель генерального директора АО «Корпорация развития Мурманской области» – директор Департамента государственно-частного партнерства Виктор Медведь.

Программа конгресса посвящена преодолению кризисных явлений на рынке инфраструктуры. Участники обсудят, какая роль уделена развитию инфраструктуры в общенациональном плане по восстановлению экономики, какие сферы больше всего пострадали от пандемии, почему важно не останавливать работу над проектами и как в этом может помочь государство, каким будет новый курс развития государственно-частного партнерства, эволюцию законодательства. В рамках конгресса будут подняты темы реализации национальных проектов и привлечения частных инвестиций в строительство транспортной инфраструктуры, модернизацию ЖКХ и городское благоустройство, создание современных объектов здравоохранения и образования, развитие IT.

Как сообщает региональное Министерство инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства, завтра, во второй день форума, состоится панельная дискуссия на тему «Концессии на рынке ЖКХ: успехи, трудности, ограничения», которую организует ПАО «Сбербанк». В рамках сессии запланировано выступление и.о. министра инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области Андрея Варича с представлением актуальных для области проектов в сфере теплоснабжения (модернизация котельных) с целью поиска и привлечения в регион потенциальных инвесторов. Кроме того, в качестве спикера Андрей Варич выступит на стратегической сессии «Проектный офис по ГЧП: комплексный подход к решению инфраструктурных проблем регионов», в рамках которой планируется обсуждение проблем, особенностей и лучших практик регионов при работе с проектами ГЧП на различных этапах жизненного цикла проектов.