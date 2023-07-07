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Мурманская область. Арктика (16+)07.07.23 14:15

Делегация Мурманской области принимает участие во всероссийском форуме «Строим цифровой регион»

В Перми 6 июля стартовал всероссийский форум «Строим цифровой регион», в рамках которого представители федеральных и региональных органов исполнительной власти Российской Федерации, представители бизнеса и государственных учреждений со всей России обсудят эффективные ИТ-практики в части проектирования, строительства и управления объектами недвижимости.

В состав делегации, представляющей Мурманскую область на всероссийском форуме, вошли министр имущественных отношений Виктория Минкина, сотрудники Министерства государственного жилищного и строительного надзора и Министерства цифрового развития Мурманской области.

«Участие в таком масштабном мероприятии дает возможность не только изучить лучшие российские практики цифровизации процессов создания и управления недвижимостью, но и познакомиться на полях форума с новыми партнерами для привлечения современных цифровых компетенций в сферу управления недвижимостью нашего региона. Знаменательно, что всероссийский форум проходит в год празднования 300-летия города Перми, а это отличная возможность посетить не только форум, но и окунуться в атмосферу праздника, и стать участниками городских событий», – отметила Виктория Минкина.

Как сообщает региональное Министерство имущественных отношений, в двухдневной программе Всероссийского форума запланированы дискуссии по темам: проектирование (в том числе по вопросам пространственных данных); строительство; эксплуатация; управление.

Завершится форум 7 июля пленарной сессией, одним из спикеров которой будет министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев.

«Такие события очень важны для развития отрасли, позволяя строить взаимодействие с коллегами в практической плоскости. В Мурманской области сейчас уделяется большое внимание реализации отраслевых информационных систем и обеспечению безопасности и контроля на строительных площадках. Сейчас в регионе видеонаблюдение распространяется и на объекты строительства, и на объекты благоустройства», – сообщил Вадим Артищев, начальник отдела проектов отраслевой цифровизации Министерства цифрового развития Мурманской области.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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