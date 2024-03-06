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Мурманская область. Арктика (16+)06.03.24 14:30

Делегация Мурманской области принимает участие во всероссийском женском форуме

5 и 6 марта в Москве в рамках международной выставки-форума «Россия» на площадке ВДНХ проводится всероссийский женский форум «Женщины: сохраняем традиции – развиваем Россию». В составе делегации Мурманской области – представители бизнес-сообщества, некоммерческих организаций, министерств, ведомств, областной Думы, члены женсовета Северного флота, жены Героев России – участников специальной военной операции, женщины-военнослужащие.

Мероприятие, участниками которого стали женщины из всех субъектов Российской Федерации, организовано Советом Федерации. Форум призван продемонстрировать участие женщин в реализации общероссийской повестки, в достижении национальных целей и инновационном развитии регионов.

Центральным мероприятием форума станет торжественная церемония награждения лауреатов премии «По зову женского сердца». Её учредители – Совет Федерации и Государственный фонд «Защитники Отечества».

Стратегическую сессию «Импульс развития регионов. Женские инициативы», которая объединит около двухсот женщин из разных регионов страны, проведёт сенатор Российской Федерации от Мурманской области Татьяна Сахарова. На сессии выступят руководитель Единого волонтёрского центра области Евгения Чибис, успешный мурманский дизайнер в сфере эстетических видов спорта Мария Осипова, предприниматель, молодая мама и жена офицера, разработчик местной торговой марки «MALiNAlife» Наталья Ивахненко из Гаджиево.

Кроме того, Евгения Чибис примет участие в сессии-открытии просветительского онлайн-проекта «Женщины».

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в павильоне №75 на стенде Мурманской области гости смогут проверить свои знания истории Военно-морского флота России и получить призы, ответив на вопросы викторины. 

Также на всех стендах регионов и в отраслевых павильонах министерств и госкорпораций на ВДНХ пройдут тематические мероприятия и сессии, посвящённые вкладу женщин в развитие всех сфер жизни общества.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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