Делегация Мурманской области принимает участие во Всероссийской конференции инфраструктуры развития предпринимательств

Делегация Мурманской области принимает участие во Всероссийской конференции инфраструктуры развития предпринимательства, которая проходит с 15 по 17 апреля в Светлогорске Калининградской области. Организаторами выступают министерство экономического развития Российской Федерации и правительство Калининградской области.

В составе делегации от нашего региона – представители правительства Мурманской области, инфраструктуры поддержки и руководители Центра «Мой бизнес».

Программа конференции направлена на рассмотрение актуальных вопросов развития сектора малого и среднего предпринимательства в условиях меняющегося экономического климата и диджитализации внутренних процессов в системе поддержки бизнеса.

«В первый день работали на секциях «Самозанятость», «Мой первый бизнес», «Мой успешный развивающийся бизнес» в формате мини-команд. Не только обсуждали трудности, но и находили пути их решения. Итоги работы секций будут включены в повестку рабочей группы Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Малое и среднее предпринимательство», – рассказал участник делегации Мурманской области, директор НМК «ФОРМАП» Андрей Дочкин.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, вчера было организовано флагманское мероприятие конференции – пленарная сессия «Экономическое развитие России в горизонте до 2030 года. Приоритетные направления развития предпринимательства. Цели и задачи» с участием представителей федеральных министерств, депутатов Государственной Думы РФ и руководителей общероссийских общественных организаций.