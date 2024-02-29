Делегация Мурманской области приняла участие в Дне предпринимательства на выставке-форуме «Россия»

Делегация Мурманской области во главе с заместителем министра развития Арктики и экономики региона Натальей Полуяновой приняла участие в выставке «Россия» в Москве в рамках Дня предпринимательства.

Мероприятия стали завершением ежегодного Всероссийского форума «Мой бизнес», объединившего более 400 руководителей региональных органов власти и Центров «Мой бизнес» из 89 регионов.

В ходе мероприятия состоялась пленарная сессия «Предпринимательство в России: достижения сектора» с участием первого заместителя председателя правительства РФ Андрея Белоусова и Министра экономического развития РФ Максима Решетникова, где в режиме диалога обсуждались результаты государственной поддержки бизнеса в стране.

На стенде Мурманской области в павильоне 75 в течение дня всем посетителям выставки была предоставлена возможность принять участие в различных тематических викторинах от предпринимателей, мастер-классах, где каждый желающий мог своими руками создать сувенир с арктическим колоритом. В рамках выставки посетителям представлены и инновационные изобретения предпринимателя – получателя «Инновационного ваучера».

Ещё одной точкой притяжения стала Дальневосточная панорама, где предприниматели Мурманской области – получатели региональной поддержки «Губернаторский старт», предусматривающей предоставление гранта до 2 млн рублей на открытые своего дела, рассказали о своём опыте участия в конкурсных мероприятиях и представили свои проекты.

«Конкурс является одним из самых востребованных видов финансовой поддержки среди граждан и предпринимательского сообщества региона. В рамках конкурсного отбора за период действия программы «Губернаторский старт» было подано порядка тысячи заявок. Всего с 2020 по 2023 годы по итогам конкурсных отборов грант получили 127 заявителей на общую сумму порядка 134 млн рублей на реализацию своих уникальных проектов», – отметила Наталья Полуянова.

Фото (АНО «Агентство развития Мончегорска»): https://gov-murman.ru