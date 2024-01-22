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Мурманская область. Арктика (16+)22.01.24 10:00

Делегация Мурманской области приняла участие в Дне строительства и ЖКХ на выставке «Россия»

20 января на выставке «Россия» на ВДНХ состоялся отраслевой День строительства и ЖКХ. Мурманскую область на мероприятии представили курирующий вице-губернатор Алексей Лыженков и и.о. министра строительства региона Алексей Грачиков.

Открыл отраслевой день министр строительства РФ Ирек Файзуллин, также в церемонии открытия приняли участие и выступили с приветственными словами заместитель председателя Совета Федерации Инна Святенко и заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Министр строительства и ЖКХ РФ отметил, что все достижения отрасли обусловлены поддержкой и вниманием со стороны президента и правительства РФ, и поблагодарил представителей законодательной и исполнительной власти за совместную работу.

Ключевым событием Дня строительства и ЖКХ стало заседание коллегии Минстроя, которое состоялось в формате пленарной сессии с участием представителей бизнеса и крупнейших отраслевых корпораций. В нём также приняли участие председателя правительства РФ Марат Хуснуллин и председатель Общественного совета при Минстрое РФ Сергей Степашин.

«Сейчас Мурманская область входит в активную стадию возрождения жилищного строительства. На данный момент в регионе строится более 10 многоквартирных домов. Также здесь на выставке «Россия» заключено соглашение с крупнейшим в стране застройщиком ООО «Самолет-Регионы», который приступит к строительству жилья в Коле. Благодаря программе «Свой дом в Арктике», инициированной губернатором Андреем Чибисом, активно развивается индивидуальное жилищное строительство – уже выдано 667 сертификатов и построено 342 дома. По поручению президента Владимира Путина, в Мурманской области начала действовать программа «Арктическая ипотека», которая также призвана увеличить темпы жилищного строительства в регионе. Особое внимание сейчас уделяется развитию ЗАТО и населенных пунктов с дислокацией военных. Глава страны также поддержал выделение по 10 млрд рублей в 2024-2026 годах на эти цели, ещё 2 млрд рублей в этому году планируется выделить на модернизацию жилищно-коммунальной инфраструктуры в ЗАТО. Многое также сделано, благодаря нацпроектам и стратегическому плану «На Севере – жить», – отметил вице-губернатор Алексей Лыженков.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, Мурманская область также работает над восстановлением объектов гражданской инфраструктуры в подшефном Приморском районе Запорожской области – за 2023 год отремонтировано семь объектов социальной сферы, также заменено оборудование на 19 объектах теплоснабжения в школах и детских садах, а также 400 метров водовода на главной улице Приморска. Работы в подшефном регионе будут продолжены в 2024 году.

На протяжение всего дня на стенде Мурманской области в павильоне «В» можно было ознакомиться с достижениями региона в отрасли, а также задать вопрос главному эксперту – и.о. министра строительства Алексею Грачикову.

Всего в течение дня в рамках отраслевого Дня строительства и ЖКХ на различных площадках выставки «Россия» прошло порядка 30 мероприятий – панельные сессии, тематические экскурсии, квесты, образовательные лекции и мастер-классы от профессионалов отрасли.

 

Фото (Минстрой РФ): https://gov-murman.ru

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