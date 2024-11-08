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Мурманская область. Арктика (16+)08.11.24 14:30

Делегация Мурманской области приняла участие в федеральном марафоне «Знание.Первые»

О перспективных отраслях для самореализации и о вкладе молодёжи в будущее нашей страны говорили участники федерального просветительского марафона «Знание.Первые». С 4 по 6 ноября флагманский проект Российского общества «Знание» впервые в своей истории охватил все федеральные округа, включая новые регионы. Центральной площадкой марафона выступил московский «Манеж». Участниками дискуссий стали и представители Мурманской области.

Всего же на девяти российских площадках марафона собралось свыше 25 тысяч молодых людей, а миллионы зрителей присоединились к онлайн-трансляции событий. И уже построены планы на весну: следующий марафон «Знание.Первые» посвятят 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Главной темой марафона «Знание.Первые» в этом году стал образ будущего России. В основу программы легла идея безграничных возможностей, которые открываются перед молодыми людьми в великой стране, где инновации и традиции гармонично сосуществуют, а каждый человек находит пространство для развития.

«По результатам соцопроса, проведенного в дни марафона «Знание.Первые», 90 % сказали, что они тоже хотят внести вклад в развитие России. Важно, что выдающиеся государственные деятели — вице-премьеры, министры, губернаторы, руководители крупнейших научных институтов, компаний, медиахолдингов — предстают перед ребятами не абстрактными чиновниками, мелькающими на экранах, а живыми людьми — интересными, глубокими, яркими, со своими эмоциями, успехами, неудачами, и тогда они становятся по-настоящему образцом для подражания», — подчеркнул первый заместитель руководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

На старте, в День народного единства, программу помимо Москвы также поддержали площадки в Якутске, Томске, Ханты-Мансийске, Нижнем Новгороде, Архангельске, Пятигорске, Сочи и Луганске — в общей сложности их посетило свыше 25 тысяч участников. Для тех, кто не смог принять участие очно, была доступна онлайн-трансляция. За три дня насыщенной программы на марафоне выступили 142 лектора: лидеры бизнеса, ученые и исследователи, титулованные спортсмены, признанные деятели культуры и искусства, государственные деятели, журналисты, герои специальной военной операции.

Первый заместитель руководителя администрации Президента РФ сообщил, что следующий, весенний просветительский марафон «Знание.Первые» Российского общества «Знание» состоится с 6 по 8 мая 2025 года.

«Общество «Знание» — механизм живой, что очень здорово и правильно. Появляются новые события, новые вызовы, появляются темы, которые интересуют молодежь, и «Знание» всегда реагирует на них, но какие-то вещи неизменны. Не вызывает сомнений, что весной марафон будет посвящен 80-летию Великой Победы. А осенний марафон 2025 года может быть посвящён 80-летию атомной отрасли нашей страны, которая является предметом национальной гордости», — рассказал Сергей Кириенко.

Помимо лекториев, во всех городах работали развлекательно-просветительские зоны, где проходили карьерные консультации, экскурсии, мастер-классы, записи подкастов и другие активности. В московском «Манеже» был создан партнёрский город, в котором более 10 ключевых госкорпораций и представителей крупного бизнеса проводили разнообразные познавательные интерактивы для участников марафона. Однако наибольшей популярностью пользовались именно встречи с выдающимися людьми.

«Марафон – это уникальная возможность погрузиться в мир знаний, узнать о самых актуальных открытиях и тенденциях, раскрыть свой потенциал, исследовать новые области знаний, а также почувствовать себя частью большого сообщества», – рассказала участница масштабного просветительского проекта, учитель русского языка и литературы Мурманского международного лицея Ульяна Романычева.

Открытое, искреннее общение ребят с лекторами из разных сфер было наполнено эмоциями — это и радость от встречи, и уверенность в завтрашнем дне, и искренняя любовь к России. Патриотизм и чувство единения ярче всего проявились во время диалогов с ветеранами СВО и военными корреспондентами. В каких бы городах они ни выступали, ребята активно интересовались историями их подвигов, встречали и провожали бурными аплодисментами.

Программа марафона «Знание.Первые» позволила участникам понять, что им интересно больше всего, какие возможности есть уже сейчас для их самореализации и главное — что именно сила единства позволяет нам вместе строить будущее. В этом процессе должен участвовать каждый, чтобы наше общее будущее отвечало его целям, интересам, мечтам.

Познавательный контент, подготовленный за три дня программы с 4 по 6 ноября, будет доступен для всех желающих на сайте Российского общества «Знание» и в официальном сообществе в социальной сети «ВКонтакте».

Марафон «Знание.Первые» прошёл при поддержке правительства Москвы.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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