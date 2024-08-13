В преддверии 1 сентября в детских поликлиниках Заполярья организовали «зелёные коридоры» по субботам20 тонн гуманитарного груза отправили из Мурманска в Курскую область
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)13.08.24 16:30

Делегация Мурманской области приняла участие в форуме «Арктика – Регионы» в Архангельске

В Архангельске состоялся II форум «Арктика – Регионы», организованный при поддержке Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Участие в деловой сессии «Как жить комфортно за полярным кругом: лучшие практики для мастер-планов» и круглом столе «Возможности программы «Муравьев-Амурский 2030» для регионов Арктической зоны Российской Федерации» приняла заместитель губернатора Мурманской области Ольга Вовк.

«Напомню, ввести понятие «опорные арктические города» предложил губернатор Андрей Чибис в мае 2023 года на заседании рабочей группы по развитию Арктики. По поручению Президента по итогам визита в регион в июле 2023 года Правительством РФ определены 16 опорных населённых пунктов в Арктике. Работа по подготовке мастер-планов была проведена в кратчайшие сроки – в течение года. Президент уже одобрил мастер-планы трёх агломераций Мурманской области. В рамках этих планов предусмотрены в том числе масштабные инфраструктурные проекты, строительство жилья, модернизация объектов здравоохранения, образования и ЖКХ», – отметила Ольга Вовк.

Кроме того, генеральный директор Корпорации развития Мурманской области Артём Кукса выступил на деловой сессии «Арктические города. Роль институтов развития». Участники деловой сессии узнали о комплексе мер поддержки инвесторов в Мурманской области, включая административную помощь, преференциальные режимы, меры налогового стимулирования. Артём Кукса отметил, что Корпорация развития Мурманской области активно работает над привлечением инвестиций и поддержкой инвестиционных проектов, используя как собственные инструменты, так и региональные и федеральные меры поддержки.

«Мы оказываем поддержку инвесторам на любой стадии реализации проекта. Инвесторы обращаются к нам для структурирования проекта, подбора земельного участка, подбора мер поддержки, составления бизнес-плана и финансовой модели. На базе Корпорации создан региональный центр ГЧП, постоянно работают четыре отраслевые рабочие группы. Определены сроки для каждой стадии рассмотрения проектов, каждый проект детально прорабатывается в рамках рабочей группы для принятия решения о реализации проекта с использованием механизмов государственно-частного партнёрства», – отметил Артём Кукса.

Напомним, на сегодняшний день в Мурманской области заключены концессионные соглашения на строительство быстровозводимого бассейна, ФОКа и аквапарка в Мурманске. Ещё несколько проектов находятся в проработке, среди них спортивные клубы «Моя станция» в Мурманске и Апатитах, на которые регион, при участии Корпорации, получил федеральное софинансирование почти 60 млн рублей.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Топ фактов о промышленности России и Мурманской области: обзор сферы по итогам первого полугодия
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВВ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ НУЖНЫ НЕ ТОЛЬКО ЗНАНИЯ, НО И ТЕРПЕНИЕВЕРНУЛСЯ НА МАЛУЮ РОДИНУ И ПРОДОЛЖИЛ КАРЬЕРУ ВРАЧА
-

Последние комментарии

SeVFloT83
11.08.24 10:31
Для этой странички надо было бы выбрать другой цвет, а не чёрный, а то приветствие "Добро пожаловать" на таком фоне выглядит противоречиво.
Комментарий к новости:Минобороны России запустило новую версию сервиса «Личный кабинет военнослужащего» на официальном интернет-портале
Ira89
06.08.24 13:18
Да, жители города атомщиков удивили, придётся слова песни переписывать: "Потому что на 10 мальчишек, по статистике - девочка одна!"
Комментарий к новости:В Полярных Зорях в июле 2024 года на 10 родившихся мальчиков зарегистрировано рождение всего лишь одной девочки
Клавдия
01.08.24 16:22
Площадку построили, а ограждение нет((( малышам преграды нет, рядом ездят машины((((
Комментарий к новости:В Мурманске на улице Кильдинская будет построена новая спортивная площадка
-Правовая консультация (18+)Запрет на совершение сделок без личного участия собственника обеспечит безопасность вашей недвижимости
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
293031123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)19:30Новости. Информационная программа (12+)20:00«Слово прокурора». Тематическая программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Как растут зарплаты рабочих в промышленности в 2024 году-PRO Валюту (16+)Рубль провалился: курс евро подпрыгнул на 3,87 рубля, доллар подскочил на 2,71 рубля-PRO Энергетику (18+)Губернатор Андрей Чибис поблагодарил министра энергетики РФ Сергея Цивилева за поддержку проектов развития сетевой инфраструктуры в Мурманской области-PRO ЖКХ (18+)ЦУР: вопросы о сроках возобновления подачи горячей воды после ремонтов и опрессовок – в топе тем обращений северян в соцсетях-PRO Нефть и газ (18+)Губернатор Андрей Чибис поблагодарил министра энергетики РФ Сергея Цивилева за поддержку проектов развития сетевой инфраструктуры в Мурманской области-PRO Законы (18+)Президент РФ подписал закон о запрете треш-стримов
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика