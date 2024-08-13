Делегация Мурманской области приняла участие в форуме «Арктика – Регионы» в Архангельске

В Архангельске состоялся II форум «Арктика – Регионы», организованный при поддержке Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Участие в деловой сессии «Как жить комфортно за полярным кругом: лучшие практики для мастер-планов» и круглом столе «Возможности программы «Муравьев-Амурский 2030» для регионов Арктической зоны Российской Федерации» приняла заместитель губернатора Мурманской области Ольга Вовк.

«Напомню, ввести понятие «опорные арктические города» предложил губернатор Андрей Чибис в мае 2023 года на заседании рабочей группы по развитию Арктики. По поручению Президента по итогам визита в регион в июле 2023 года Правительством РФ определены 16 опорных населённых пунктов в Арктике. Работа по подготовке мастер-планов была проведена в кратчайшие сроки – в течение года. Президент уже одобрил мастер-планы трёх агломераций Мурманской области. В рамках этих планов предусмотрены в том числе масштабные инфраструктурные проекты, строительство жилья, модернизация объектов здравоохранения, образования и ЖКХ», – отметила Ольга Вовк.

Кроме того, генеральный директор Корпорации развития Мурманской области Артём Кукса выступил на деловой сессии «Арктические города. Роль институтов развития». Участники деловой сессии узнали о комплексе мер поддержки инвесторов в Мурманской области, включая административную помощь, преференциальные режимы, меры налогового стимулирования. Артём Кукса отметил, что Корпорация развития Мурманской области активно работает над привлечением инвестиций и поддержкой инвестиционных проектов, используя как собственные инструменты, так и региональные и федеральные меры поддержки.

«Мы оказываем поддержку инвесторам на любой стадии реализации проекта. Инвесторы обращаются к нам для структурирования проекта, подбора земельного участка, подбора мер поддержки, составления бизнес-плана и финансовой модели. На базе Корпорации создан региональный центр ГЧП, постоянно работают четыре отраслевые рабочие группы. Определены сроки для каждой стадии рассмотрения проектов, каждый проект детально прорабатывается в рамках рабочей группы для принятия решения о реализации проекта с использованием механизмов государственно-частного партнёрства», – отметил Артём Кукса.

Напомним, на сегодняшний день в Мурманской области заключены концессионные соглашения на строительство быстровозводимого бассейна, ФОКа и аквапарка в Мурманске. Ещё несколько проектов находятся в проработке, среди них спортивные клубы «Моя станция» в Мурманске и Апатитах, на которые регион, при участии Корпорации, получил федеральное софинансирование почти 60 млн рублей.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/