Делегация Мурманской области приняла участие в Форуме регионов России «Развитие туристской инфраструктуры 2021»

С 5 по 8 октября в международном выставочном центре в Москве «Крокус – ЭКСПО» прошел форум регионов России «Развитие туристской инфраструктуры 2021», входящий в программу 24-й международной выставки индустрии гостеприимства PIR EXPO – крупнейшего в России профессионального мероприятия для специалистов индустрии HoReCa. Это единственная федеральная площадка для обсуждения, обмена опытом и решения вопросов в сфере туризма в масштабе страны с участием учреждений и ведомств, лидеров сферы гостеприимства.

В рамках сессии «Вопросы государственной политики развития туристской инфраструктуры» председатель комитета по туризму Мурманской области Александр Елисеев поделился успешным опытом реализации предоставления государственной поддержки в форме субсидии субъектам туриндустрии региона.

«Данная поддержка осуществляется с 2011 года, количество заявителей с каждым годом растет. За этот период поддержано 95 проектов, направленных на модернизацию инфраструктурных объектов и закупку специального оборудования для организации туристской деятельности. Общий объем областных средств с 2011 по 2020 годы составил более 48 млн руб. Высокий интерес показывает и конкурс в 2021 году – подано 82 заявки. В середине октября конкурсная комиссия уже определит победителей», – отметил Александр Елисеев.

Помимо вопроса использования инструментов государственной поддержки спикеры также обсудили такие важные аспекты как: развитие туристской инфраструктуры, программы поддержки инвесторов и ключевые мероприятия для повышения конкурентоспособности туристической отрасли.

В межотраслевой сессии федерального проекта «Гастрономическая карта России» «Туризм и гастрономия: российская региональная кухня в туристской инфраструктуре» представители делегации региона – Светлана Козейко (бренд-шеф повар холдинга «Ресторанный Синдикат», Екатерина Мун (руководитель мобильной группы «ФРЕНДШЕФ», Михаил Любетко (директор панорамного бара «7 Небо»), Андрей Стогов (руководитель компании по переработке ягод «Арктический вкус») во главе с региональным председателем комитета по туризму Мурманской области поделились секретами успеха популярности арктической кухни.

Помимо участия в сессиях в рамках форума 6 октября в одном из московских отелей прошел вечерний гала-прием «Путешествие по России», организованный федеральным проектом «Гастрономическая карта России». Мурманская область открыла свое «Посольство гостеприимства» – зал, посвященный арктической кухне. Гостями мероприятия стали представители Федерального агентства по туризму, региональные министры по туризму и руководители профильных ведомств.

Холдинг «Ресторанный Синдикат», конгресс-отель «Меридиан», рестобар «ЯГЕЛЬsky», мобильный группа «ФРЕНДШЕФ», панорамный бар «7 Небо», компания по переработке ягод «Арктический вкус» угостили участников форума арктическими блюдами: соломка из сыровяленой оленины и лосятины, гребешок с заливным и сердце оленя, тар-так из вырезки оленя с кремом и белых грибов, северные ягоды и другие деликатесы, которыми славиться Кольский край.

Как сообщает комитет по туризму Мурманской области, кроме съедобных предложений были и заманчивые условия для инвестиционных проектов. Меры государственной поддержки инвесторов в Мурманской области представили в виде инвестиционного меню. Меню содержит блюда арктической кухни, каждое из которых - один из видов предоставляемых преференций.

«Мурманская область полностью входит в Арктическую зону Российской Федерации, ставшей в 2020 году самой большой свободной экономической зоной в мире. Арктическим резидентам доступны специальные условия для ведения бизнеса, о которых узнали гости ужина из составов блюд «Арктический суперфуд», - отметила Светлана Панфилова, руководитель Корпорации развития Мурманской области.