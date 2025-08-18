Делегация Мурманской области приняла участие в Международном форуме «Беспилотные системы: технологии будущего»

Делегация Мурманской области приняла участие в Международном форуме по развитию беспилотных систем «Беспилотные системы: технологии будущего», проходившем в Инновационном центре «Сколково» в рамках проектно-образовательного интенсива «Архипелаг 2025».

Форум стал ключевой площадкой для обсуждения перспектив развития беспилотных технологий, обмена опытом между ведущими экспертами и представителями отрасли.

Основной фокус программы направлен на стратегические вопросы развития индустрии беспилотных систем. В мероприятии приняли участие министр промышленности и торговли Российской Федерации Антон Алиханов, заместитель руководителя администрации Президента Российской Федерации Максим Орешкин и глава Минтранса России Андрей Никитин.

Делегацию Мурманской области возглавила вице-губернатор Светлана Панфилова и посетила пленарную сессию форума, посвященную ключевым направлениям развития отрасли.

«Участие Мурманской области в таком форуме – это не только возможность представить наши разработки, как, например, безэкипажный катер мурманской компании «НПК Прогресс». Это, прежде всего, шанс быть в центре обсуждения ключевых направлений развития этой стратегически важной отрасли, перенимать передовой опыт, формировать партнёрства и, как результат, способствовать развитию и внедрению беспилотных технологий в нашем регионе, укрепляя его технологический суверенитет и экономический потенциал», – отметила Светлана Панфилова.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, помимо насыщенной деловой программы, на форуме была организована выставка беспилотных систем и разработок различных компаний. Мурманская область представила на выставке прототип безэкипажного катера, разработанный резидентом АЗРФ, ООО «НПК Прогресс». Этот прототип сможет доставлять грузы весом до 1 тонны в отдалённые и труднодоступные районы региона. После успешных испытаний по его примеру планируется создать более мощное судно. Разработчики посвятили проект подвигу «Тумана», который в годы войны, пожертвовав собой, спас Северный флот от вражеской атаки.

Фото (Фонд «Росконгресс»): https://gov-murman.ru/info/news/551894/#&gid=1&pid=5