Делегация Мурманской области приняла участие в Международном форуме «Без срока давности. Нюрнберг. 80 лет» в Москве

В Центральном выставочном зале «Манеж» состоялся Международный научно-практический форум «Без срока давности. Нюрнберг. 80 лет», приуроченный к юбилею начала Нюрнбергского трибунала. Мероприятие прошло в уникальном пространстве — частично воссозданном интерьере зала №600 Дворца правосудия в Нюрнберге, где в 1945-1946 годы проходил Суд народов.

На форуме присутствовали представители государственных и общественных структур, судебной системы, прокуратуры, правоохранительных органов и дипломатического корпуса, а также российские и зарубежные историки, юристы, специалисты по международному праву, журналисты, сотрудники музеев, архивов и научных институтов, деятели культуры и искусства. Организатором мероприятия выступил Национальный центр исторической памяти при Президенте РФ совместно с Музеем Победы.

От нашего региона в форуме приняли участие министр культуры Мурманской области Ольга Обухова и директор Государственного архива Мурманской области Екатерина Боева. Мурманская делегация представила опыт региона по сохранению исторической памяти и патриотическому воспитанию.

На торжественном открытии форума прозвучало приветственное слово Президента Российской Федерации Владимира Путина: «Такие преступления не имеют срока давности, и однозначная оценка им была дана 80 лет назад, именно Нюрнбергским трибуналом. Его нормы и принципы и сегодня актуальны: они помогают нам твёрдо противостоять попыткам исказить исторические факты».

В рамках деловой программы участники обсудили создание Книги памяти и реестра памятных мест, вопросы музеефикации, сотрудничество музеев, архивных учреждений и образовательных организаций, а также практические аспекты борьбы с преступлениями против мира и человечности.

«Участие в таком масштабном форуме позволило нам не только представить лучшие практики Мурманской области, но и перенять опыт коллег из других регионов. Уверена, что сохранение исторической памяти – это наш долг перед будущими поколениями. В рамках губернаторского плана «На Севере – Жить!» мы продолжим эту важную работу через образовательные проекты, мемориальные мероприятия и культурные инициативы, чтобы правда о великом подвиге нашего народа и уроках Нюрнберга жила вечно», — подчеркнула министр культуры Мурманской области Ольга Обухова.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/557552/#&gid=1&pid=1