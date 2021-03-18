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Мурманская область. Арктика (16+)18.03.21 14:30

Делегация Мурманской области приняла участие в открытии Арктического женского клуба

Делегация Мурманской области приняла участие в открытии Арктического женского клуба. Мероприятие состоялось накануне в Москве в рамках реализации проекта «Женщины за сохранение Арктики» Евразийского женского форума. С приветственным словом к собравшимся обратилась председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко, в церемонии приняли участие члены общественных организаций, сенаторы и депутаты Госдумы, представляющие арктические регионы России.

Как отметила, выступая на открытии Клуба, заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко, развитие Арктического региона – одна из наиболее важных государственных задач, и залог её успешного решения – в желании семей, особенно семей с детьми, оставаться жить в Арктике. Огромную роль в этом играет положение женщины, ее возможности для самореализации, комфорт и чувство защищенности, востребованности.

Мурманскую область на мероприятии представила самая многочисленная делегация: председатель наблюдательного совета АНО «Единый волонтерский центр» Евгения Чибис, председатель Мурманского регионального отделения «Опора России» Татьяна Уланова, руководитель Мурманского регионального отделения «Союз женщин России» Анна Багатова.

Евгения Чибис поделилась опытом проведения интерактивной женской конференции «Звезда Севера». Как рассказала автор проекта, актуальность подобного мероприятия обусловлена необходимостью поддержки женского сообщества в ЗАТО как социального института.

«Звезда Севера» - это совершенно новый формат для закрытых военных территорий. Это как раз та дверь в мир новых знакомств, приобретения новых знаний и навыков, творческого развития и просто возможность приятного и интересного общения», – отметила Евгения Чибис.

Напомним, в этом году конференция «Звезда Севера» прошла в Заполярье уже во второй раз на площадках сразу в двух ЗАТО: гарнизоне военных моряков-подводников Гаджиево и столице Северного флота – Североморске. Кроме того, в онлайн-формате к конференции могли присоединиться все желающие северянки.

Председатель Мурманского регионального отделения «Опора России» Татьяна Уланова в своем выступлении подчеркнула особую роль женского предпринимательства в условиях Крайнего Севера.

«Основную долю мужского населения Мурманской области составляют моряки и военнослужащие, которые значительное время проводят вдали от своих семей и городской жизни. В этих условиях женское предпринимательство – один из драйверов для роста малого и микробизнеса», – рассказала Татьяна Уланова.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики,  главная цель создания Арктического женского клуба – поддержка стремления женщин и женских организаций к участию во всех сферах социально-экономического развития арктических территорий, сохранении традиций и защите семейных ценностей, развитии межкультурных и международных связей. Эти вопросы легли в основу тематических мероприятий, состоявшихся на площадке клуба.

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