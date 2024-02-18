Делегация Мурманской области приняла участие в программе Дня культуры на Международной выставке-форуме «Россия»

В рамках тематического дня «Культура» гости экспозиции смогли принять участие в культурно-образовательных проектах, концертах, экскурсиях, мастер-классах, посетить спектакли и цирковое представление, посмотреть кино на различных площадках – культурная программа включала свыше 30 мероприятий.

Так, на стенде Мурманской области в павильоне 75 в течение всего дня проводились творческие мастер-классы, и каждый желающий мог своими руками создать сувенир с арктическим колоритом.

Деловая программа тематического дня была представлена пленарной сессией «О ключевых результатах и достижениях в области культуры», где выступила Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова, а участниками сессии стали главы российских субъектов, руководители крупнейших федеральных учреждений культуры и выдающиеся отечественные деятели искусства. Также в рамках деловой программы состоялась всероссийская конференция, на которой собрались представители профессионального сообщества со всех регионов России и обсудили вопросы развития современных библиотек. Глава минкульта Мурманской области представила ключевые достижения региона в библиотечной отрасли и поделилась опытом Кольского Заполярья в создании уникальных многофункциональных пространств для семей с детьми «СОПКИ.СЕМЬЯ».

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, кластер пространств «СОПКИ.СЕМЬЯ», созданных в рамках плана «На Севере – жить» на базе детских и семейных библиотек региона, призван решить проблему «культурного голода» и социальной изоляции семей и женщин с детьми в отдаленных уголках Мурманской области. В 2023 году пилотные «СОПКИ.СЕМЬЯ» созданы в трех библиотеках в Мурманске, Североморске и Полярном, и за время работы в них проведено более 180 разноплановых мероприятий, а посетителями пространств стали более 5,4 тысяч человек.

«Успешная работа пространств «СОПКИ.СЕМЬЯ» вызвала положительный отклик среди населения региона, особенно среди жительниц отдаленных военных гарнизонов. Ориентируясь на запрос северянок, правительство региона приняло решение в 2024 году создать ещё четыре пространства – в Заполярном, Алакуртти, Печенге и Оленегорске-2. Принципиальное стратегическое значение пространств в решении демографической проблемы региона становится еще более весомым в связи с тем, что президент России Владимир Путин объявил 2024 год Годом семьи. И именно «СОПКИ.СЕМЬЯ» в нынешнем году станут ключевой точкой реализации целого комплекса ярких мероприятий тематического года», – отметила министр культуры Мурманской области Ольга Обухова.

Фото: https://gov-murman.ru