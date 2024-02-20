Делегация Мурманской области приняла участие в программе Дня образования на Международной выставке-форуме «Россия»

В Москве в рамках работы масштабной выставки-форума «Россия» на ВДНХ состоялся День образования. Участие в различных мероприятиях для детей, родителей, педагогов и студентов приняла делегация Мурманской области.

Ключевым событием Дня образования стало пленарное заседание, на котором заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова и министр просвещения РФ Сергей Кравцов отметили основные достижения и результаты в сфере образования, а также обозначили планы работы на будущее. Кроме того, на ВДНХ прошла сессия «Школа мечты», посвящённая результатам президентской программы капитального ремонта общеобразовательных организаций. Напомним, что в рамках реализации программы в Мурманской области уже отремонтированы 6 из 15 школ.

На стенде региона, который уже стал точкой притяжения для огромного числа северян, жителей и гостей столицы, министр образования и науки Мурманской области Диана Кузнецова поделилась достижениями региона. Среди основных – ежегодное улучшение инфраструктуры учреждений сферы образования и региональные программы, направленные на привлечение в Кольское Заполярье специалистов и поддержку заполярных педагогов.

Глава профильного ведомства также представила уникальный опыт региона в части создания современных пространств в рамках региональной инициативы «Арктическая школа». Отметим, что одной из задач, которые поставил губернатор Андрей Чибис на 2024 год, является обеспечение реализации проектов данной программы в 100% школ региона.

«Всё, чего мы достигли в сфере образования за последние несколько лет, выраженное в цифрах и фактах, вдохновляет на новые свершения. Бесспорно, перед нами стоит немало разных масштабных задач – но то, сколько внимания сейчас уделяется повышению качества образования, поддержке педагогов, позволит найти нужные инструменты и решить каждую из них», – отметила Диана Кузнецова.

Как сообщает Министерство образования и науки Мурманской области, своим опытом вместе с министром поделились руководители муниципальных управлений образования, специалисты ведомства и подведомственных учреждений.

Фото: https://gov-murman.ru