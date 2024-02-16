Делегация Мурманской области приняла участие в программе Дня промышленности на выставке-форуме «Россия»

Делегация Мурманской области во главе с министром развития Арктики и экономики региона Светланой Панфиловой приняли участие в выставке «Россия» в Москве в рамках Дня промышленности. В ходе мероприятия состоялась пленарное заседание, где обсуждались ключевые достижения и результаты развития промышленности.

С приветственным словом к участникам выступил заместитель председателя правительства РФ – министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, который рассказал о колоссальном потенциале российской промышленности. Он отметил, что в 89 субъектах Российской Федерации есть свои производства, среди которых компании-лидеры способны превратиться в национальных чемпионов.

«В структуре ВВП России обрабатывающие производства также имеют значительный вес. В последние 10 лет соответствующая доля находится на уровне близком к 13%. Промышленность стабильно остается в лидерах благодаря возросшему за это же время почти на 35% объёму производства», – подчеркнул вице-премьер.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, на стенде Мурманской области также была организована «Промышленная викторина», где участники могли продемонстрировать свои знания и получить памятные сувениры.

Мурманская область имеет историческую промышленную значимость, и развитие этой отрасли остается одним из ключевых приоритетов региона.

«В Мурманской области созданы мощные горнопромышленный и металлургический комплексы, которые обеспечивают значительную часть нужд страны в апатито-нефилиновых рудах, железорудном концентрате, редкоземельных металлах и никеле. Регион продолжает развиваться в этом направлении, и проекты, реализуемые нашими промышленными предприятиями, служат прекрасным примером этому. Принятое решение о газификации региона окажет значительное влияние на развитие промышленности Мурманской области. Благодаря газификации для многих промышленных предприятий не только откроется возможность качественной модернизации действующих производственных мощностей, но и будет дан старт для реализации инвестиционных проектов, направленных на развитие абсолютно новых для субъекта отраслей», – подчеркнула Светлана Панфилова.

Фото: https://gov-murman.ru