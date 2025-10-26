Делегация Мурманской области приняла участие в работе конференции Парламентской Ассоциации Северо-Запада России в Санкт-Петербурге

В 68-м заседании приняли участие председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой, депутаты регионального парламента Ирина Просоленко и Герман Иванов, председатель Молодёжного парламента при Мурманской областной Думе Павел Хлопонин.

Законодатели Северо-Запада России рассмотрели более тридцати вопросов, большое внимание было уделено социальной сфере – поддержке материнства и детства, старшего поколения, отдельных категорий жителей.

Сергей Дубовой выступил с двумя инициативами Мурманской областной Думы в адрес правительства Российской Федерации. Одна из них связана с учреждением нового государственного праздника – Дня многодетной семьи.

— Сегодня российские семьи имеют достаточно весомые меры поддержки, если говорить о финансовой составляющей. Но в вопросе укрепления института семьи есть и морально-этические аспекты, играющие важную роль в формировании правильного мировоззрения. В России уже учреждены День семьи, любви и верности, День матери, День отца. Мы же предлагаем в календарь праздничных дат добавить ещё одну, целью которой является повышение социальной значимости материнства и отцовства, сохранение традиционных семейных ценностей, а также рост рождаемости. Ведь именно крепкая и счастливая семья служит прочным фундаментом нашего государства, основой его дальнейшего развития и процветания. Замечу, что на региональном уровне такая праздничная дата уже установлена в пяти субъектах Северо-Запада России, – пояснил спикер.

Другая инициатива Мурманской областной Думы направлена на установление ежегодной выплаты, приуроченной ко Дню Победы в Великой Отечественной войне, получаемой отдельными категориями граждан.

— Ветераны заслуживают особого внимания со стороны государства и общества. Эти люди – наша гордость и пример для подражания. Но, к большому сожалению, с каждым годом их становится всё меньше, – подчеркнул парламентарий.

Ирина Просоленко представила участникам заседания законопроект, вносящий изменения в федеральный закон «О рекламе», где речь идёт о введении запрета на прерывание рекламой детских теле- и радиопередач продолжительностью менее 45 минут, а также инициативу Мурманской областной Думы об уравнивании заработной платы концертмейстеров с преподавателями детских школ искусств и образовательных организаций в сфере культуры.

Парламентарии поддержали все инициативы Мурманской областной Думы.

Подводя итоги заседания, Сергей Дубовой подчеркнул, что конференция прошла продуктивно, все инициативы, направленные на дальнейшее развитие регионов и благополучие земляков, были единогласно поддержаны. Среди них – освобождение плавучих музеев от транспортного налога, закрепление понятия «профилактика инвалидности» для комплексного планирования мер поддержки, возможность заключения срочных договоров для научных проектов при сохранении всех гарантий работников.

Фото (Законодательного Собрания Санкт-Петербурга): https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/33288/