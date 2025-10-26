Для учёных нет невозможного: они разработали средство, восстанавливающее зубную эмаль, и вывели личинок, поедающих пластикСтраховое сообщество Мурманской области обсудило ситуацию в сфере автострахования
Мурманская область. Арктика (16+)26.10.25 14:00

Делегация Мурманской области приняла участие в работе конференции Парламентской Ассоциации Северо-Запада России в Санкт-Петербурге

В 68-м заседании приняли участие председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой, депутаты регионального парламента Ирина Просоленко и Герман Иванов, председатель Молодёжного парламента при Мурманской областной Думе Павел Хлопонин.

Законодатели Северо-Запада России рассмотрели более тридцати вопросов, большое внимание было уделено социальной сфере – поддержке материнства и детства, старшего поколения, отдельных категорий жителей.

Сергей Дубовой выступил с двумя инициативами Мурманской областной Думы в адрес правительства Российской Федерации. Одна из них связана с учреждением нового государственного праздника – Дня многодетной семьи.

— Сегодня российские семьи имеют достаточно весомые меры поддержки, если говорить о финансовой составляющей. Но в вопросе укрепления института семьи есть и морально-этические аспекты, играющие важную роль в формировании правильного мировоззрения. В России уже учреждены День семьи, любви и верности, День матери, День отца. Мы же предлагаем в календарь праздничных дат добавить ещё одну, целью которой является повышение социальной значимости материнства и отцовства, сохранение традиционных семейных ценностей, а также рост рождаемости. Ведь именно крепкая и счастливая семья служит прочным фундаментом нашего государства, основой его дальнейшего развития и процветания. Замечу, что на региональном уровне такая праздничная дата уже установлена в пяти субъектах Северо-Запада России, – пояснил спикер.

Другая инициатива Мурманской областной Думы направлена на установление ежегодной выплаты, приуроченной ко Дню Победы в Великой Отечественной войне, получаемой отдельными категориями граждан.

— Ветераны заслуживают особого внимания со стороны государства и общества. Эти люди – наша гордость и пример для подражания. Но, к большому сожалению, с каждым годом их становится всё меньше, – подчеркнул парламентарий.

Ирина Просоленко представила участникам заседания законопроект, вносящий изменения в федеральный закон «О рекламе», где речь идёт о введении запрета на прерывание рекламой детских теле- и радиопередач продолжительностью менее 45 минут, а также инициативу Мурманской областной Думы об уравнивании заработной платы концертмейстеров с преподавателями детских школ искусств и образовательных организаций в сфере культуры.

Парламентарии поддержали все инициативы Мурманской областной Думы.

Подводя итоги заседания, Сергей Дубовой подчеркнул, что конференция прошла продуктивно, все инициативы, направленные на дальнейшее развитие регионов и благополучие земляков, были единогласно поддержаны. Среди них – освобождение плавучих музеев от транспортного налога, закрепление понятия «профилактика инвалидности» для комплексного планирования мер поддержки, возможность заключения срочных договоров для научных проектов при сохранении всех гарантий работников.

 

 

-

