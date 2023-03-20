Делегация Мурманской области приняла участие в работе круглого стола, посвященного сотрудничеству России и Индии в туристической отрасли

Мероприятие состоялось в столице 17 марта, организатором выступило посольство Индии в Москве. Делегацию региона возглавил Денис Мальцев, заместитель начальника отдела продвижения и маркетинга комитета по туризму Мурманской области.

«Туристам из Индии нравится отдыхать в Мурманской области: северное сияние, хаски и олени, быт саамов и бесконечная снежная тундра – лишь малая часть того, что привлекает иностранных гостей на Кольский полуостров. Объекты питания региона готовы вносить коррективы в меню под гастрономические предпочтения туристов из Индии по предварительному запросу», – отметил Денис Мальцев.

В состав делегации Кольского Заполярья также вошли представители Туристского информационного цента Мурманской области, а также ряд региональных туроператоров: «Лаппи-Тур», «Радуга Севера», «Привет, Russia», «Polar Star», «Визит Мурманск».

«Арктика – интересная точка на туристической карте. Одна из самых ярких презентаций сегодня – Мурманская область», – отметил по итогам мероприятия Паван Капур, посол Индии в Российской Федерации.

Как сообщает региональный комитет по туризму, в круглом столе приняли участие более 10 компаний из Индии, а также делегации туристического бизнеса из Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутской и Владимирской областей.

Фото: https://gov-murman.ru