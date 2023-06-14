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Мурманская область. Арктика (16+)14.06.23 13:30

Делегация Мурманской области приняла участие в Российском туристическом форуме «Путешествуй!»

Делегация Мурманской области приняла участие в Российском туристическом форуме «Путешествуй!», который проходил в Москве, на ВДНХ, с 8 по 11 июня. В рамках мероприятия представители региона презентовали туристический потенциал Кольского полуострова, событийный календарь летнего сезона, а также представили область на деловой программе форума. Кроме того, в зоне выставочной части регионального стенда работал фудтрак «Гастро Индустри Фест», где жители и гости столицы могли познакомиться с одними из самых популярных хитов арктической кухни от участника проекта «Гастрономическая карта России» – предпринимателя Печенгского округа – MR. Black.

«Мы видим интерес у жителей и гостей Москвы в арктическом туризме. Каждый пятый посетитель регионального стенда на форуме-фестивале «Путешествуй!» рассказал, что уже запланировал даты своей поездки в Мурманскую область», – рассказал заместитель начальника отдела продвижения и маркетинга комитета по туризму Мурманской области Денис Мальцев.

В состав делегации от региона вошли представители комитета по туризму, Туристского информационного центра, а также Центра социальных проектов Печенгского округа «Вторая школа».

Как сообщает комитет по туризму Мурманской области, Российский туристический форум «Путешествуй!» — мероприятие нового поколения, посвящённое современной туристической индустрии. На одной площадке были представлены возможности российских регионов – от известных маршрутов для путешествий до необычных форматов, набирающих популярность: глэмпинг, автотуризм, гастрономические туры и экопоходы.

За четыре дня деловую программу и фестивальную площадку посетили свыше 50 тысяч участников. В рамках деловой программы организовано более 30 сессий, на которых выступили более 200 спикеров. В этом году на экспозиции представлено 200 компаний участников, представивших 80 стендов, часть из них выступили с коллективными экспозициями. Участие в форуме приняли все федеральные округа, из которых на выставочной экспозиции было представлено 40 регионов. Выставочная площадь события насчитывает более 24 тысячи кв. метров.

Форум прошёл при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации, АНО «Национальные приоритеты», ВДНХ, Русского географического общества, Ассоциации туроператоров России и других отраслевых объединений.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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