Марина Табейкина: мужчина и женщина – отношения – это не только любовь и драмы, но и развитие личностейГубернатор Мурманской области назначит 100 специальных стипендий для активной молодёжи
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)11.09.22 15:00

Делегация Мурманской области приняла участие в торжественных мероприятиях к 955-летию Минска

В рамках рабочей поездки в Республику Беларусь делегация Мурманской области во главе с губернатором Андреем Чибисом вчера приняла участие в торжественных мероприятиях, посвященных 955-летию Минска. В ратуше прошла встреча председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева с делегациями городов-побратимов и городов-партнеров столицы.

«За эти дни, что мы работаем в Беларуси, мы почувствовали, насколько у вас тепло и душевно. Такая теплота бывает, когда приезжаешь к родственникам, которых давно не видел. Поздравляю Вас и жителей с юбилеем Минска! Успехи и достижения города – заслуга многих поколений минчан, людей разных призваний и профессий, заслуга администрации. И город действительно красив, комфортен и для молодёжи, и для детей, и для взрослых. Желаю городу-герою благополучия, развития и процветания на благо жителей!» – обратился губернатор к главе Мингорисполкома.

Делегация региона также посетила Национальный мемориальный комплекс «Храм-памятник в честь Всех Святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших», где прошла торжественная закладка в крипту храма капсулы с землей из Кольского Заполярья. Состоялась церемония возложения цветов к обелиску «Минск-город-герой».

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в столице Республики Беларусь 10 сентября  также были организованы праздничный концерт, фестиваль исторической реконструкции «Мінск старажытны», соревнования среди пожарных-спасателей, республиканский спортивно-массовый «Международный Олимпийский день».

 

 

 

Фото: Национальный мемориальный комплекс «Храм-памятник в честь Всех Святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших». https://gov-murman.ru

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)В 2-х из 28 профессиональных сфер в Мурманской области найти работу сложнее, чем в других городах России
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Кандалакша: древняя жемчужина Белого моряМурманская областная Дума: МОЛОДЁЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ. НОВЫЙ СОЗЫВМурманская областная Дума: ДЕНЬ ПОБЕДЫ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
11.09.22 10:01
То мы закрываем их представительство, то сами к ним поехали. И как после этого Республика к нам будет относиться?
Комментарий к новости:Открывается новая история взаимодействия: Президент Беларуси и губернатор Мурманской области ведут переговоры о развитии экономического сотрудничества
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурмасгка."
08.09.22 22:15
Добрый вечер, мурманчане, коллеги по работе и общей борьбе! Весь коллектив, учащиеся, а так же родители (законные представители) учащихся прославленной Кадетской школы города-героя Мурманска, узнав о
Комментарий к новости:Горсовет Мурманска лишил депутатского мандата Виктора Хабарова, главного редактора газеты «Вечерний Мурманск»
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
05.09.22 23:21
Здравствуйте, педагоги, коллеги по работе и общей борьбе, мурманчане! Пишет Вам квасная патриотка Юлия Бурак (Смирнова). Я и учащиеся МБОУ КШМ - школы-получателя гранта в 2018 году с связи с низкими
Комментарий к новости:Фестиваль «Гольфстрим» - от «Пожарной тяги», «Мурманской мили» и заплыва «моржей» до «Арктической кухни» - на всё хватило сил и задора
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29303112345678910111213141516171819202122232425262728293012
-Скоро в эфире20:25«Эбигейл». Художественный фильм (6+)22:15«Проще говоря». Тематическая программа (12+)22:45«Утомленные солнцем». Художественный фильм (16+)
-PRO Деньги (16+)Зарплата в вакансиях для российских тестировщиков за год выросла в среднем на 25%-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился на 33 копейки, евро растёт на 16 копеек-PRO Энергетику (18+)Василий Омельчук, директор КАЭС, рассказал молодыми сотрудниками о карьерных возможностях на станции-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 10 и 12 сентября-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Минсельхоз подготовил изменения в правила рыболовства для Северного рыбохозяйственного бассейна
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)70% россиян перерабатывают, половина из них не получают доплату: что нужно знать сотруднику про сверхурочные, сколько должны платить трудоголикам?
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика