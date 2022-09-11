Делегация Мурманской области приняла участие в торжественных мероприятиях к 955-летию Минска

В рамках рабочей поездки в Республику Беларусь делегация Мурманской области во главе с губернатором Андреем Чибисом вчера приняла участие в торжественных мероприятиях, посвященных 955-летию Минска. В ратуше прошла встреча председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева с делегациями городов-побратимов и городов-партнеров столицы.

«За эти дни, что мы работаем в Беларуси, мы почувствовали, насколько у вас тепло и душевно. Такая теплота бывает, когда приезжаешь к родственникам, которых давно не видел. Поздравляю Вас и жителей с юбилеем Минска! Успехи и достижения города – заслуга многих поколений минчан, людей разных призваний и профессий, заслуга администрации. И город действительно красив, комфортен и для молодёжи, и для детей, и для взрослых. Желаю городу-герою благополучия, развития и процветания на благо жителей!» – обратился губернатор к главе Мингорисполкома.

Делегация региона также посетила Национальный мемориальный комплекс «Храм-памятник в честь Всех Святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших», где прошла торжественная закладка в крипту храма капсулы с землей из Кольского Заполярья. Состоялась церемония возложения цветов к обелиску «Минск-город-герой».

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в столице Республики Беларусь 10 сентября также были организованы праздничный концерт, фестиваль исторической реконструкции «Мінск старажытны», соревнования среди пожарных-спасателей, республиканский спортивно-массовый «Международный Олимпийский день».

Фото: Национальный мемориальный комплекс «Храм-памятник в честь Всех Святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших». https://gov-murman.ru