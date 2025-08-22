Новый туристический поезд «К северному сиянию» свяжет Москву и регионы «Серебряного ожерелья России»Стартовал региональный фотоконкурс «На Севере — отдыхать!»
Делегация Мурманской области приняла участие в третьем международном бизнес-форуме «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество» в Татарстане

Третий международный бизнес-форум «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество» состоялся 18-19 августа в Казани. В выставке приняли участие 11 официальных делегаций из 7 провинций Китая, а также Чрезвычайный и полномочный посол Китайской Народной Республики. Китайский бизнес представили 170 крупных корпораций. В рамках форума участники обсудили вопросы укрепления взаимодействия и углубления межрегионального сотрудничества Российской Федерации и Китайской Народной Республики.

Мурманская область, как опорный порт трансарктического транспортного коридора и ворота Северного морского пути, нацелена на формирование долгосрочных партнерских отношений с китайскими компаниями в различных сферах – от логистики грузов до реализации крупных проектов.

В рамках сессии о перспективах российско-китайской промышленной кооперации в сфере судостроения и судоремонта заместитель министра развития Арктики и экономики Мурманской области Дмитрий Титаренко выступил с докладом «Мурманская область - опорный порт Северного морского пути», в рамках которого представил инвестиционные планы развития региона, механизмы поддержки, а также возможные направления сотрудничества с китайскими партнерами.

«Мы и дальше стремимся развивать наши конкурентные преимущества и с радостью приглашаем всех заинтересованных партнёров инвестировать в Мурманскую область и Арктику. Мы готовы взаимодействовать и обсуждать возможное участие партнеров в рамках реализации различных проектов, от создания новых терминалов и обслуживающей инфраструктуры до создания производственных мощностей на перспективном направлении Северного морского пути» - сказал заместитель министра Дмитрий Титаренко.

Также в рамках форума первый заместитель генерального директора Корпорации развития Мурманской области Елена Нестерович осветила перспективные направления развития региона, его конкурентные преимущества и возможности для международного сотрудничества.

«Мурманская область предлагает уникальные возможности для бизнеса благодаря двум суперльготным режимам - территории опережающего развития «Столица Арктики» и Арктической зоны Российской Федерации. Особую привлекательность для иностранных инвесторов представляет возможность применения процедуры свободной таможенной зоны. Резиденты могут свободно ввозить на территорию своего участка необходимое для работы оборудование без уплаты таможенных сборов», — отметила первый заместитель генерального директора Корпорации Елена Нестерович.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, кроме того, делегация Мурманской области провела ряд встреч с китайскими компаниями, в рамках которых обсудили направления сотрудничества.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/552088/#&gid=1&pid=3

