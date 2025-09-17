Делегация Мурманской области приняла участие в XI Санкт-Петербургском международном форуме объединённых культур «United Cultures»

В Санкт-Петербурге прошёл XI Международный форум объединённых культур «United Cultures». Основной темой форума в этом году стало «Возвращение к культуре — новые возможности».

В деловой программе приняли участие представители культуры, искусства, бизнеса и органов власти. С приветственными словами к участникам обратились Министр культуры РФ Ольга Любимова и заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. На пленарном заседании выступил Президент России Владимир Владимирович Путин и обозначил значимость диалога культур, сохранения национальных ценностей и открытости к новым возможностям.

Делегацию Мурманской области возглавила министр культуры региона Ольга Обухова. Она выступила в секции театрального искусства в рамках дискуссии «Гастроли и фестивали: смыслы и достижения, планы». Министр также приняла участие в сессии, посвящённой вопросам воспитательной работы и синхронизации федеральной и региональной культурной повестки, а также интеграции молодёжи и ветеранов специальной военной операции в культурную среду.

На форуме отмечено, что Мурманская область вошла в число 15 регионов России по информационной активности в сфере культуры. Руководителю профильного ведомства Ольге Обуховой вручили благодарственное письмо от министра культуры РФ.

«XI Международный форум объединённых культур стал важной площадкой для обмена опытом и обсуждения ключевых направлений развития отрасли. Для нас принципиально важно, что Мурманская область вошла в число регионов, активно участвующих в формировании общероссийской культурной повестки», — подчеркнула министр культуры Мурманской области Ольга Обухова.

Кроме того, в рамках фестивальной программы «Серебряное ожерелье» Кольское Заполярье представили ансамбли «Беломорье» и «Забава». На «Ярмарке мастеров» северянки Татьяна Ишкараева (лоскутное шитьё), Наталья Шилова (батик, валяние из шерсти) и Наталья Мусаева (роспись по ткани) презентовали свои работы.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/553501/#&gid=1&pid=2