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Мурманская область. Арктика (16+)24.01.25 17:30

Делегация Мурманской области приняла участие в заседании Координационного совета при Минкультуры РФ

В Казани состоялось заседание Координационного совета при Министерстве культуры РФ, в котором приняла участие делегация министерства культуры Мурманской области. В рамках заседания Министр культуры РФ Ольга Любимова и руководители региональных органов исполнительной власти в сфере культуры обсудили ключевые отраслевые проекты.

Министр поблагодарила коллег из регионов за совместную работу, подвела предварительные итоги реализации национального проекта «Культура» за 2024 год и обозначила стратегические задачи нового нацпроекта «Семья».

Глава федерального ведомства отметила, что за время реализации нацпроекта «Культура» по всей стране модернизировано более трёх тысяч объектов культуры, поддержаны 10 тысяч инициатив и обучено 200 тысяч специалистов. Проект стал настоящим драйвером для развития сферы культуры в регионах.

С 2025 года стартует новый нацпроект «Семья», в который вошёл федеральный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры». Он направлен на улучшение инфраструктуры культуры, поддержку семейных ценностей, создание модельных библиотек и детских культурно-просветительских центров, развитие новых форматов работы домов культуры и библиотек.

Также в рамках заседания обсуждались реализация государственной политики по сохранению традиционных духовно-нравственных ценностей и запуск программы «Земский работник культуры», которая поможет решить проблему нехватки кадров в сельской местности и малых городах.

Важной частью программы заседания стали сессии по определению ключевых направлений развития сферы культуры, внутригрупповые обсуждения и посещение учреждений культуры Казани.

Как отмечает региональное Министерство культуры, в Мурманской области все задачи нацпроекта «Культура» реализованы на 100%. В рамках нацпроекта завершён капитальный ремонт областного театра кукол и областного драматического театра, культурно-досугового центра «Космос» в Зареченске, построен Дом культуры в Минькино, проведён капремонт здания Туломского сельского дома культуры. Кроме того, проведён капремонт и оснащение 24 детских школ искусств, оборудованы шесть музеев, созданы 12 виртуальных концертных залов, автоклуб в Печенге, реализованы 10 новых театральных постановок. Открыты 27 модельных библиотек, что выводит регион на первое место по Северо-Западу и второе место по России. Отметим, что с 2020 года на развитие сферы культуры в регионе направлено 1,2 млрд рублей из средств федерального бюджета.

Работа по развитию сферы культуры Мурманской области в рамках нового нацпроекта «Семья» и федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» будет продолжена.

 

 

Фото (пресс-служба Министерства культуры РФ): https://gov-murman.ru/info/news/

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