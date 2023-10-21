Делегация Мурманской области продолжает работу в Перми на Международном спортивном форуме «Россия - спортивная держава»

Вчера прошёл второй день деловой программы форума «Россия - спортивная держава». Одной из площадок форума, в которой приняли участие представители делегации Мурманской области стал круглый стол «Религия и спорт». Приветствовали участников круглого стола министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин, олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова и председатель Патриаршей комиссии по вопросам физической культуры и спорта Русской Православной Церкви Митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан.

В рамках круглого стола был проведён анализ существующей системы взаимодействия традиционных конфессий Российской Федерации и их роли в части в формировании духовно-нравственного облика российского спортсмена и гражданина, а также деятельности традиционных конфессий по вовлечению населения в регулярные занятия физической культурой и спортом и приобщение к здоровому образу.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, ещё одной актуальной для нашего региона площадкой стала Всероссийская научно-практическая конференция «Современная система спортивной подготовки в зимних видах спорта», где среди основных тем для обсуждения стали: «Планирование тренировочной нагрузки в зимних видах спорта для спортсменов различной квалификации на этапах годичного цикла»; «Общая и специальная физическая подготовка в зимних видах спорта»; «Техническая и технико-тактическая подготовка в зимних видах спорта»; «Психологическая подготовка в зимних видах спорта»; «Научно-методическое обеспечение тренировочного процесса в зимних видах спорта»; «Современные подходы к восстановлению и повышению работоспособности в зимних видах спорта» и «Контроль подготовленности и учёт выполнения плана подготовки».

Фото: https://gov-murman.ru