Делегация Мурманской области работает на Х Российско-Китайском ЭКСПО в Харбине

Делегация Мурманской области во главе с заместителем губернатора Светланой Панфиловой участвует в мероприятиях юбилейного Х Российско-Китайского ЭКСПО в Харбине, которое проходит под девизом: «Доверие. Сотрудничество. Взаимная выгода».

17 мая заместитель председателя правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев и заместитель премьера Государственного совета КНР Чжан Гоцин открыли ЭКСПО, ставшее важной торгово-промышленной платформой, содействующей расширению и диверсификации партнерства между двумя странами. Юрий Трутнев зачитал участникам и организаторам мероприятия приветствие Президента России Владимира Путина. Чжан Гоцин озвучил приветствие Председателя КНР Си Цзиньпина.

После завершения торжественной церемонии открытия вице-губернатор Светлана Панфилова посетила стенд Мурманской области, где пообщалась с представителями логистических компаний, институтов поддержки бизнеса России и Китая, региональных брендов, включая рыбные и туристические компании, производителей продукции из дикоросов и ламинарии.

На презентации «Промышленная кооперация и высококачественное развитие», посвященной трехстороннему сотрудничеству России, Белоруссии и Китая, замгубернатора представила инвестиционный, туристический и экспортный потенциал Кольского Севера, а также рассказала о перспективных проектах для совместной реализации.

«Мурманская область наращивает взаимодействие с дружественными странами – по итогам 2025 года Китай стал главным внешнеторговым партнером нашего региона, а экспорт в Республику Беларусь увеличился в 8 раз. Мы не только укрепляем традиционные связи, но и задаем новый вектор контейнерной логистики через порт Мурманск. У нас достигнута договоренность с китайской судоходной компанией об организации регулярных контейнерных перевозок. Уверена, что потенциал Трансарктического транспортного коридора, проекты в сфере промышленности и туризма открывают широкие перспективы для совместной работы. И крайне важно продолжать системное взаимодействие с нашими китайскими партнёрами», – сказала Светлана Панфилова, отметив, что Харбин является побратимом Мурманска и столицей провинции Хэйлунцзян, которая продвигает концепцию большей открытости северному направлению.

В рамках ЭКСПО в Харбине, помимо деловой, проходит и насыщенная культурная программа, направленная на укрепление гуманитарных связей. От Кольского Заполярья специальными гостями стали ансамбль эстрадной песни из Североморска «Тоника» и юная заполярная звезда Аня Заграбская, выступившие на площадке Мурманской области после церемонии открытия и Харбинского оперного театра.

Северянка Аня Заграбская занимается вокалом в Детской школе искусств в ЗАТО Александровск, является ученицей 276-й школы Гаджиево. В 2025 году она заняла второе место в престижном Всероссийском конкурсе «Поколение» в Москве, обладатель награды международного конкурса детского и молодежного творчества «Радуга над Витебском», лауреат второй степени вокального конкурса «Лучший голос Земли».

Как отмечает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, юбилейное X Российско-Китайское ЭКСПО открылось в воскресенье, 17 мая, в городе Харбин китайской северо-восточной провинции Хэйлунцзян. В нём принимают участие 16 субъектов РФ. ЭКСПО продлится до 21 мая. Общая выставочная площадь достигает 12 тысяч квадратных метров, из которых пять тысяч квадратных метров – российская экспозиция.

 

 

