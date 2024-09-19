Делегация Мурманской области работает на международной выставке «Seafood Expo Russia»

Заполярные рыбопромышленники при содействии АНО «Центр поддержки экспорта Мурманской области» принимают участие в международной выставке «VII Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia 2024» в Санкт-Петербурге.

Мероприятие стартовало накануне и завершится в четверг, 19 сентября.

Как отмечает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, «VII Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia 2024» – это крупнейшее международное событие рыбной отрасли страны с насыщенной деловой программой. Кроме того, участие в мероприятии даёт уникальную возможность представить регион и свою продукцию, найти новых покупателей, а также узнать о главных трендах и событиях отрасли.

Среди участников – представители всех областей рыбной промышленности. Это рыбодобывающие и перерабатывающие компании, предприятия аквакультуры и марикультуры, разработчики оборудования для переработки, промысла, оснащения судов. Есть и компании, предлагающие решения по упаковке, хранению, грузоперевозкам.

Традиционно при содействии регионального Центра поддержки экспорта начал работу коллективный стенд Мурманской области: четыре субъекта малого и среднего предпринимательства (АО «Норд-Вест Ф.К.», ООО «Парк», СПК РК «Северная Звезда» и ИП Личутин А.В.) представляют свою продукцию на выставке.

В первый день выставки участники провели переговоры с представителями компаний из Китая, Южной Кореи, Казахстана, Азербайджана и других стран.

Также на выставке ведёт свою работу руководитель представительства АО «Российский экспортный центр» в городе Калининграде и куратор Мурманской области в части экспортной деятельности Александр Пряхин. Его задача – обсуждение с мурманскими компаниями планов по развитию экспорта региона, возможностей для увеличения объёмов экспорта продукции и обмен опытом.

АНО «Центр поддержки экспорта Мурманской области» оказывает услуги субъектам малого и среднего предпринимательства с целью выхода компаний на экспорт и расширения географии поставок в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при содействии регионального Министерства развития Арктики и экономики.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/