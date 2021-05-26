Делегация Мурманской области участвует в XX молодёжных Дельфийских играх России

С 21 по 26 мая в Перми проходят XX молодёжные Дельфийские игры России. Дельфийские игры – единственные в мире соревнования, объединяющие все виды искусств. Это эффективный инструмент сохранения и развития культурного наследия, поиска и поддержки юных талантов, содействия межкультурному диалогу. В играх принимают участие юноши и девушки в возрасте от 10 до 25 лет, представляющих все федеральные округа Российской Федерации.

Творческая делегация Мурманской области выступит в конкурсной программе по трем номинациям: изобразительное искусство, баян/аккордеон и эстрадное пение. Заполярье представляют восемь молодых артистов из Детской художественной школы Мурманска, североморской Детской музыкальной школы им. Э.С. Пастернак, мурманского и североморского Центров досуга и семейного творчества, а также Дома культуры «Первомайский» в Мурманске.

Следить за ходом игр и результатами участников можно на официальном телеграм-канале Дельфийских игр https://t.me/s/delphic_games.