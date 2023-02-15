Делегация Мурманской области успешно прошла курс «Крупные инфраструктурные проекты в регионах РФ: от идеи до реализации»

Делегация Мурманской области приняла участие в завершающем мероприятии курса «Крупные инфраструктурные проекты в регионах РФ: от идеи до реализации». Очный интенсив проходил на базе ультрасовременного кампуса Высшей школы менеджмента СПбГУ в Санкт-Петербурге.

В мероприятии также приняли участие представители органов власти, институтов развития и бизнеса из Челябинской и Ленинградской областей, а также Ханты-Мансийского автономного округа Югра и Пермского края.

В рамках курса слушатели получили практические знания по реализации проектов на принципах государственно-частного партнерства (ГЧП): изучили основы финансового моделирования и анализа эффективности инвестиционных проектов, получили опыт оценки рисков проектов и управления ими, рассмотрели примеры инфраструктурных проектов, реализованных группой «ВТБ», поделились собственным опытом реализации ГЧП проектов в регионах в различных секторах инфраструктуры и многое другое.

«ВТБ» обладает уникальным опытом в сфере реализации крупных инфраструктурных проектов. Мы видим, что эта экспертиза востребована и со стороны органов власти, и со стороны представителей бизнеса во многих отраслях. Лучшие специалисты «ВТБ» в рамках курса, разработанного с учетом текущих потребностей рынка и экономических реалий, делятся со слушателями прикладными знаниями и помогают сформировать сквозную экспертизу по всем стадиям жизненного цикла инвестпроектов – от идеи до эксплуатации. Такой обмен лучшими практиками позволяет существенно повысить эффективность реализации значимых для страны инициатив – это подтверждается отзывами слушателей первого запуска программы. И мы готовы расширять программы по развитию финансовых компетенций наших партнеров», – рассказала заместитель президента – председателя правления банка «ВТБ», директор ВШМ СПбГУ Ольга Дергунова.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в рамках мероприятия Ольге Дергуновой было вручено благодарственное письмо от губернатора Мурманской области Андрея Чибиса за содействие в реализации инвестиционных проектов на территории региона.

«Образовательная программа «ВТБ» позволяет детально посмотреть на механизм государственно-частного партнерства. Особенно полезны методы оценки рисков инвестиционного проекта. Представлен пошаговый путь от идеи до запуска крупных инфраструктурных проектов в России и приведены презентации на их примере. Много внимания уделено вопросам проектного финансирования. Полученные знания мы начали применять ещё в процессе обучения. В ближайшее время готовим к запуску два концессионных соглашения по спортивным объектам», – отметил директор департамента ГЧП Корпорация развития Мурманской области Егор Богаченков.

Фото: https://gov-murman.ru