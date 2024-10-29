Делегация Мурманской области успешно выступает на национальном чемпионате по профессиональному мастерству «Абилимпикс»

В Москве проходит национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикc – 2024». В нём принимают участие представители всех регионов России, включая Мурманскую область.

В соревнованиях по компетенции «Инженерный дизайн CAD» студентка Мурманского индустриального колледжа Татьяна Попова вышла в финал первенства СЗФО и заняла третье место в национальном чемпионате.

Девушке вручили диплом и сертификат номиналом в 50000 рублей на право получения дополнительного профессионального образования или приобретения специализированных технических средств. Эксперт-наставник Татьяны - преподаватель МИК Виктор Олькин.

Также в рамках соревнования подвели итоги всероссийского конкурса «Вместе на карте возможностей», по результатам которого арт-объект Мурманской области «Дыхание Заполярья» стал победителем. Авторы и создатели арт-объекта – эксперты и участники регионального центра развития движения «Абилимпикс» Мурманской области.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, кроме того, в ходе деловой программы национального чемпионата прошла встреча председателей молодёжных советов субъектов РФ. Мурманскую область представил председатель Молодёжного содружества Регионального центра развития движения «Абилимпиксс» Вячеслав Земцовский, который доложил о результатах работы в области социализации молодёжи с ограниченными возможностями здоровья. По итогам встречи председатели из шести регионов, включая Мурманскую область, признаны лучшими председателями и отмечены дипломами и кубками Национального центра «Абилимпикс».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/