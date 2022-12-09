Делегация Мурманской области успешно завершила работу на форуме #МЫВМЕСТЕ в Москве

Команда волонтёров и участников Мурманской области вернулась в столицу Кольского Заполярья из Москвы, где недавно завершился Международный форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ. В течение нескольких дней форумчане занимались общественно-полезными делами и волонтёрской работой.

В состав команды Мурманской области из 20 человек вошли – финалисты премии от Мурманской области 2021 и 2022 годов и представители ключевых направлений добровольчества – Волонтёры-медики, волонтёры культуры, волонтёры российского Красного Креста.

Одной из участниц делегации стала Арина Лебедева, чей волонтёрский проект год назад занял на премии призовое место. Стараниями девушки в Североморске создан и успешно работает клуб Урбанистики и Дизайна «Глубинка». Благодаря работе клуба, все желающие и неравнодушные жители города смогли присоединиться к процессу принятия решений относительно городских пространств и улучшения окружающей среды.

Ещё один форумчанин – руководитель регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтёры-медики», победитель конкурса «Доброволец года Мурманской области» 2022 года Дмитрий Михайлович. Уже не первый год молодой человек в качестве волонтёра ведёт санитарно-профилактическую работу с жителями Мурманска и молодёжью города, выходит на мастер-классы, читает лекции, проводит встречи и беседы о важности здорового образа жизни. Кроме того, Дмитрий инициировал и организовал в Мурманской области сразу несколько акций. Самые известные из них: «Маленькие радости для врачей», «Грипп тоже болезнь», «Оберегая сердца», «Помоги первым», «Поезд здоровья», «День психического здоровья» и «Будь здоров!».

Важную работу с началом специальной военной операции взяли на себя добровольцы российского Красного Креста, открывшие точки сбора гуманитарной помощи. Региональное отделение общественной организации открылось в Мурманской области в 2017 году. Сейчас волонтёры Красного Креста занимаются обучают навыкам оказания первой помощи, дежурят на массовых городских мероприятиях, проводят акции по профилактике негативных явлений среди молодёжи.

Остальные участники – представили разных муниципальных образований Мурманской области, организующие деятельность в рамках акции #МЫВМЕСТЕ, работающие с военнослужащими и их семьями на территории региона.

Отметим, в 2022 году Всероссийская акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ сменила вектор работы и приоритетным направлением поддержки была избрана помощь военнослужащим, участвующим в специальной военной операции, и их семьям. Это направление стало главным в работе форума.

«Задачи этого мероприятия: налаживание межрегиональных контактов в наиболее актуальных сейчас направлениях – СВО», - отметила член делегации, волонтёр культуры Светлана Исаева.

Как сообщает региональный комитет молодёжной политики, 4 декабря Ассоциация волонтёрских центров России представила результаты мониторинга эффективности деятельности своих членов за 2022 год. После экспертной оценки показателей работы Ресурсный центр добровольчества Мурманской области внесён в зелёную зону рейтинга. Награду торжественно вручили специалистам Регионального центра развития добровольчества и поддержки молодёжных движений Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru