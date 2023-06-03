Делегация Мурманской области в Санкт-Петербурге примет участие в работе Первого форума женщин Севера

5-7 июня в Санкт-Петербурге состоится Первый форум женщин Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ. Тематические площадки объединят представителей коренных малочисленных народов, законодательной и исполнительной власти, экспертного сообщества, предпринимателей, общественных лидеров.

В составе делегации Мурманской области во главе с сенатором РФ от региона Татьяной Сахаровой – представители Министерства развития Арктики и экономики, Ассоциации кольских саамов, депутаты Мурманской областной Думы, специалисты Туристского информационного центра, Единого волонтёрского центра, женщины-предприниматели, члены женсовета Северного флота. Делегаты выступят в качестве спикеров на нескольких секциях.

Татьяна Сахарова проведёт тематическую сессию «Северный туризм как альтернатива южным курортам», где будет представлен опыт Мурманской области по привлечению туристов в регион; выступит на дискуссионной площадке «Женщины — лидеры территорий за эффективное развитие Севера, Сибири и Дальнего Востока», руководитель АНО «Единый волонтёрский центр Мурманской области», автор проекта «Звезда Севера» Евгения Чибис на стратегической сессии «Эффективные коммуникации как фактор успеха женщин Севера» расскажет о развитии коммуникационных компетенций для реализации потенциала женщин Севера. Также президент Мурманской областной общественной организации «Ассоциация кольских саамов» Елена Алмазова примет участие в открытом диалоге с первым заместителем министра труда и социальной защиты Российской Федерации Ольгой Баталиной.

Деловой программой форума предусмотрены в том числе государственно-частные и бизнес-диалоги, мастер-классы и деловые завтраки. Будут рассмотрены вопросы сохранения здоровья, развития лидерского потенциала женщин северных регионов, создания благоприятных условий для предпринимательской деятельности. Пленарное заседание откроет председатель Совета Федерации ФС РФ Валентина Матвиенко.

Мероприятие организовано Ассоциацией коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ, Евразийским женским форумом и ООО «Сахалинская Энергия», сообщает Министерство внутренней политики Мурманской области.