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Мурманская область. Арктика (16+)06.06.23 11:30

Делегация Мурманской области в Санкт-Петербурге принимает участие в работе Первого форума женщин Севера

В Санкт-Петербурге вчера начал работу Первый форум женщин Севера, Сибири и Дальнего Востока. В нём принимают участие делегация от Мурманской области. В ее составе – представители исполнительной и законодательной власти региона, Ассоциации кольских саамов, общественники, эксперты и предпринимательницы, члены женсовета Северного флота.

С приветствием в рамках пленарного заседания к участникам форума обратился Президент России Владимир Путин. Текст обращения озвучил заместитель руководителя администрации Президента РФ Магомедсалам Магомедов.

«Сегодня открываются новые возможности для вовлечения женщин, женских организаций в решение ключевых общенациональных задач, в том числе на Севере, Дальнем Востоке и в Сибири. Подчеркну, государство и впредь будет всемерно содействовать осуществлению масштабных проектов, направленных на социально-экономическое развитие этих регионов, повышение качества жизни людей, сбережение семейных ценностей, самобытных обычаев и культур коренных народов, и в этой важной работе в полной мере будут востребованы ваши знания, опыт, созидательный потенциал», — отмечается в приветствии главы государства.

Как подчеркнула, открывая форум, председатель Совета Федерации ФС РФ Валентина Матвиенко, впервые такой уникальный формат объединил самых активных, неравнодушных, ярких женщин из северных регионов нашей большой страны.

«В этом зале собрались общественные лидеры коренных малочисленных народов, предпринимательницы, эксперты, педагоги, мастерицы традиционных ремёсел. В зале большая команда представительниц Военно-морского флота», — отметила спикер палаты регионов.

В своём выступлении сенатор РФ от Мурманской области Татьяна Сахарова акцентировала внимание на роли женщин в деле поддержки участников специальной военной операции.

Среди актуальных вопросов сегодняшнего форума Валентина Матвиенко назвала повышение доступности социальных услуг, образования и здравоохранения, сохранение традиционных форм хозяйствования, а также сбережение традиций и культурного наследия северных народов.

Все эти темы нашли отражение в программе форума. Им будут посвящены стратегические и экспертные сессии, открытые диалоги, лекции и мастер-классы.

На тематической сессии «Северный туризм как альтернатива южным курортам» широко представят туристский потенциал Мурманской области и эффективные практики поддержки отрасли. В рамках обсуждения участники рассмотрят вопросы, связанные с совершенствованием механизмов и инструментов государственной поддержки сферы гостеприимства. Откроет дискуссию сенатор РФ от региона Татьяна Сахарова, с докладами выступят представитель Министерства развития Арктики и экономики Наталья Полуянова, генеральный директор АНО «Туристский информационный центр Мурманской области» Анастасия Иванова, предприниматели.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, Татьяна Сахарова выступит спикером на дискуссионной площадке «Женщины — лидеры территорий за эффективное развитие Севера, Сибири и Дальнего Востока», руководитель АНО «Единый волонтёрский центр Мурманской области», автор проекта «Звезда Севера» Евгения Чибис на стратегической сессии «Эффективные коммуникации как фактор успеха женщин Севера» расскажет о развитии коммуникационных компетенций для реализации потенциала женщин Севера.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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