Делегация Мурманской области во главе с губернатором Андреем Чибисом примет участие в международном форуме «Арктика: настоящее и будущее»

8 и 9 декабря в Санкт-Петербурге пройдет XII международный форум «Арктика: настоящее и будущее». В мероприятии принимает участие делегация Мурманской области, которую возглавляет Андрей Чибис.

Также в числе делегатов вице-губернаторы Ольга Кузнецова и Елена Дягилева, председатель регионального комитета по туризму Александр Елисеев.

Глава региона выступит на пленарном заседании «Курс на Север: время реализации арктических возможностей» и в конференции «Северный морской путь. 90 лет ГлавСевморпути: Опыт прошлого - на службу будущему».

Ольга Кузнецова примет участие в программе «Игра вдолгую: механизмы инвестиционной политики в АЗРФ», стратегической сессии «Арктический VIP-статус: реализация программы арктических преференциальных режимов», а также поучаствует в 3-й части конференции «Северный морской путь. 90 лет ГлавСевморпути: Опыт прошлого - на службу будущему», где детально обсудят вопрос судостроения и судоремонта для Арктики.

Елена Дягилева представит эффективные практики поддержки творческих проектов и развития креативных индустрий в Мурманской области на панельной сессии «Культурный код Арктики. Развитие креативной экономики в Арктической зоне». Вице-губернатор также примет участие в панельной сессии «Homo arcticus: социальная и демографическая политика в АЗРФ», рассказав о действующих в Кольском Заполярье программах поддержки населения. Ещё одной площадкой, на которой запланировано участие Елены Дягилевой, станет круглый стол «Женщины за сохранение и развитие Арктики».

Александр Елисеев выступит с докладом на панельной сессии «Гостеприимный Север: обеспечение устойчивого спроса и лучшие практики арктического туризма».

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, главная задача XII международного форума «Арктика: настоящее и будущее» – объединение усилий для обеспечения устойчивого будущего в период глобальных геополитических и экономических изменений.

Развитие Арктической зоны РФ является стратегическим приоритетом государства и залогом благополучия нашей страны. В новых условиях первостепенное значение для решения поставленных задач приобретает синхронизация усилий и укрепление диалога участников арктической деятельности, в том числе в рамках председательства России в Арктическом совете.

Фото: https://gov-murman.ru