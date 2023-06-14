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Мурманская область. Арктика (16+)14.06.23 13:45

Делегация Мурманской области во главе с губернатором Андреем Чибисом примет участие в Петербургском Международном экономическом форуме

В составе делегации также вице-губернаторы Ольга Кузнецова и Елена Дягилева, руководитель Корпорации развития региона Артем Кукса.

ПМЭФ-2023 пройдёт с 14 по 17 июня в Санкт-Петербурге. Главная тема в этом году – «Суверенное развитие – основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений».

Деловая программа посвящена актуальным вопросам глобальной и российской социальной и экономической повестки, новым тенденциям развивающихся рынков. Кроме того, в рамках форума организована выставка, на которой презентуют технологии российских и зарубежных компаний, инновационные проекты. Ряд мероприятий, в которых принимает участие делегация Мурманской области, пройдёт на стенде Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики «Арктика – территория диалога».

В первый день форума, 14 июня, губернатор Андрей Чибис станет участником панельной сессии «Новые возможности арктических городов». К дискуссии присоединятся представители федеральных министерств и ведомств, официальные представители регионов России, главы компаний.

15 июня Андрей Чибис примет участие в сессии «Северный морской путь: новые вызовы» в рамках трека «Мировая экономика в эпоху глобального перелома». Среди выступающих – министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов, помощник Президента и секретарь Госсовета Российской Федерации Игорь Левитин, главы крупных российских компаний. В рамках работы стенда «Арктика – территория диалога» губернатор Андрей Чибис выступит с на сессии «Северный морской пусть. Итоги и планы».

Также во второй день глава Мурманской области станет спикером в рамках совместного заседания комиссий Государственного Совета РФ по направлениям «Экономика и финансы» и «Энергетика» по вопросу о факторах опережающего роста российской экономики. В числе участников мероприятия – полномочный представитель Президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев, руководитель Федерального агентства по недропользованию Евгений Петров, помощник президента и секретарь Госсовета Российской Федерации Игорь Левитин, главы регионов.

В третий день форума, 16 июня, Андрей Чибис станет участником пленарного заседания, на котором выступит Президент Российской Федерации Владимир Путин.

Помимо основной деловой программы, глава региона проведёт ряд рабочих встреч и подпишет соглашения с крупными компаниями, организациями, субъектами Федерации.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, будут подписаны документы о сотрудничестве Мурманской области с ПАО «Газпром», ПАО «Лукойл», ВЭБ.РФ, Национальной транспортной компанией, АО «Арктический литий» и ООО «Полярный литий», АНО «Россия – страна возможностей», Ассоциацией продюсеров кино и телевидения, и другими.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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