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Мурманская область. Арктика (16+)15.06.22 12:30

Делегация Мурманской области во главе с губернатором Андреем Чибисом примет участие в ПМЭФ-2022

Делегация Мурманской области во главе с губернатором Андреем Чибисом примет участие в юбилейном 25-м Петербургском международном экономическом форуме. Он пройдёт с 15 по 18 июня в Санкт-Петербурге. Треки деловой программы будут традиционно посвящены вопросам глобальной и российской экономики, социальным вопросам и развитию технологий. Главная тема форума – «Новый мир – новые возможности».

Мурманская область будет представлена на стенде Единой Арктической экспозиции «Арктика – территория диалога».

В рамках деловой программы ПМЭФ в первый день форума, 15 июня, губернатор Андрей Чибис станет участником панельной сессии «Человеческий ресурс как фактор развития Арктики: как развить и удержать кадры», к дискуссии присоединятся глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков и главы регионов Арктической зоны Российской Федерации.

16 июня Андрей Чибис примет участие в обсуждении на площадке по теме «Северный морской путь как международный транспортный коридор» в рамках панельной сессии на стенде Минвостокразвития. Среди участников – министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, министр транспорта РФ Виталий Савельев, министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, главы крупных российских компаний.

Во второй день форума Андрей Чибис также презентует инвестиционный потенциал Мурманской области в пространстве Единой Арктической экспозиции. С презентациями также выступят главы Якутии и Красноярского края, а по итогам пройдет розыгрыш туристических туров в каждый регион. В рамках проекта «Клуб губернаторов» глава Мурманской области станет участником дискуссии «Регионы – локомотивы импортозамещения: стратегии губернаторов новой волны».

В третий день форума Андрей Чибис станет одним из спикеров панельной сессии «Инвестиционные проекты в Арктике: преференциальные режимы», выступит на панельной сессии Ростуризма «Арктика – территория туризма» и станет участником пленарного заседания, на котором выступит Президент Российской Федерации Владимир Путин.

Онлайн-трансляция всех мероприятий будет доступна на странице форума по ссылке.

Помимо основной деловой программы в графике главы региона ряд рабочих встреч и запланировано подписание нескольких соглашений с крупными компаниями, работающими в Мурманской области.

Так, будут подписаны документы о сотрудничестве между правительством Мурманской области и ПАО «МегаФон», с компанией «Россети», с Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК), заключены соглашения с Банком ВТБ, Росреестром, Росгеологией, ГМК «Норильский никель» и другими.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в рамках ПМЭФ состоятся Российский форум малого и среднего предпринимательства, Международный молодёжный экономический форум, Региональный консультативный форум B20, Форум креативного бизнеса и форум «Лекарственная безопасность», диалог «ПМЭФ Юниор», а также форум «Арктика – территория диалога». Подробная программа опубликована на официальном сайте мероприятия forumspb.com.

Организатор Петербургского международного экономического форума – Фонд Росконгресс.

Фото: https://vk.com/forumspb?z=photo-211047717_457239296%2Falbum-211047717_00%2Frev

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