Делегация Мурманской области во главе с губернатором Андреем Чибисом примет участие в ПМЭФ-2024

Делегация Мурманской области во главе с губернатором Андреем Чибисом примет участие в 27-м Петербургском международном экономическом форуме, который проходит с 5 по 8 июня на площадке КВЦ «Экспофорум» в Санкт-Петербурге. Главная тема форума в этом году – «Основа многополярного мира – формирование новых точек роста».

В рамках деловой программы 6 июня губернатор Андрей Чибис выступит на сессии «Северный морской путь: расширяя арктические горизонты». В дискуссии также примут участие советник Президента России Игорь Литвин, министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, спецпредставитель по вопросам развития Арктики Госкорпорации «Росатом» Владимир Панов, губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.

Также 6 июня глава Мурманской области расскажет о формировании мастер-планов арктических агломераций на сессии «Регионы и города. Будущее сегодня». Планируется участие в сессии министра жилищно-коммунального хозяйства России Ирека Файзулина, замминистра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Гаджимагомеда Гусейнова, директора по развитию ГК «Самолет» Ильи Петрасова, парламентариев, представителей компаний-застройщиков, институтов развития и организаций.

6 июня в ходе Арктического дня на стенде ВЭБ.РФ губернатор Андрей Чибис презентует новую экономическую стратегию Мурманской области и отраслевой потенциал региона.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, в ходе ПМЭФ состоится подписание ряда соглашений о сотрудничестве. Также запланированы рабочие встречи главы региона, в том числе с чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в РФ Дауреном Абаевым.

Подробная программа мероприятий форума опубликована на официальном сайте по ссылке: https://forumspb.com/programme/business-programme/ Планируются онлайн-трансляции ряда мероприятий, ссылки на них также будут опубликованы на сайте.

Фото: https://gov-murman.ru