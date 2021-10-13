Делегация Мурманской области во главе с губернатором Андреем Чибисом принимает участие в РЭН-2021

С 13 по 15 октября в московском ЦВЗ «Манеж» пройдёт международный форум «Российская энергетическая неделя». Программа мероприятия охватывает широкий круг вопросов трансформации и развития рынка мировой энергетики.

Мурманскую область на форуме представляет делегация во главе с губернатором Андреем Чибисом. В работе также примут участие заместитель губернатора Юрий Сердечкин, министр энергетики и ЖКХ региона Алексей Лыженков.

На сессии, посвященной будущему традиционной энергетики, участники дискуссии обсудят готовность мира к отказу от углеводородов, позиции нефти, газа и угля и их запасы, готовность инфраструктуры к использованию новых источников энергии, а также возможность энергетического перехода с использованием ископаемого топлива.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, международный климатический курс на снижение выброса парниковых газов для России представляет собой серьёзный вызов, но вместе с тем открывает новые возможности для роста экономики на основе возобновляемой энергетики, водородных технологий, глубокой переработки сырья и реализации зеленых проектов. В тематический блок «Климатическая повестка» вошли сессии, посвященные работе российского ТЭК в условиях «энергетического перехода», влиянию европейского зеленого курса на российско-европейское сотрудничество, а также сессия «Будущее угольной энергетики в эпоху борьбы за климат: конец или новое начало?».